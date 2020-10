Amazon Prime Day est de retour et meilleur que jamais! L’événement de deux jours, qui se déroule du 13 octobre au 14 octobre et a connu quelques ratés dus à la pandémie de coronavirus, est l’incursion officielle du géant de la vente au détail contre ses concurrents avant la saison des achats des Fêtes. Déjà en annonçant quelques premières offres avant les ventes du mardi et du mercredi, Amazon a lancé Prime Day en 2015 afin d’inscrire plus de membres et d’augmenter les ventes en juillet. Mais en raison du verrouillage et de la pandémie qui ont vu une augmentation du commerce électronique cet été, l’événement annuel a été retardé et repoussé par l’augmentation accélérée des achats en ligne.

Malgré une économie chancelante, un certain nombre d’Américains sont prêts à faire des folies un peu, CBS News rapportant que les deux tiers des consommateurs ont indiqué qu’ils prévoyaient de faire des achats sur Amazon Prime Day – plus que le Black Friday et le Cyber ​​Monday selon un sondage de Retail Me Ne pas. CBS poursuit en rapportant que les experts prévoient actuellement qu’Amazon Prime Day dépassera le Black Friday dans les ventes de vacances 2020, générant jusqu’à 10 milliards de dollars de ventes totales lors de son événement d’octobre.

Alors, qu’est-ce qui va être différent de l’événement de cette année par rapport à l’année dernière? Pour commencer, Amazon a construit un nouveau programme pour soutenir les petites entreprises, y compris les entreprises appartenant à des minorités – dont beaucoup ont été fortement touchées par la pandémie de coronavirus. Cela signifie que les membres Prime qui commandent 10 $ ou plus à une petite entreprise présentée sur Amazon entre aujourd’hui et le 12 octobre recevront 10 $ de crédit. Ensuite, lorsque l’événement de deux jours a lieu, les clients peuvent utiliser ce crédit pour tout achat entre le 13 octobre et le 14 octobre. Grâce au méga trafic attendu, cette incitation n’est pas seulement bénéfique pour les petites entreprises, mais aussi pour les consommateurs à la recherche de cet article unique ainsi que. Ce déménagement d’Amazon permet de représenter 99,5% de toutes les entreprises américaines et la moitié de la main-d’œuvre du pays, selon USA Today.

Bien que l’on ne sache toujours pas comment les ventes se compareront exactement à celles de l’année dernière, les experts prédisent que les offres de cette année seront de nature similaire à celles des années précédentes. Les clients et les membres Prime peuvent s’attendre à des réductions de 20% à 50%, selon les articles actuellement en vente dans les boutiques Amazon. Certaines offres sont actuellement annoncées à 70% à 80% de réduction, mais il est préférable de vérifier les offres avant de faire votre achat.

CBS News partage un moyen de vérifier l’historique des prix est de visiter CamelCamelCamel, où vous pouvez insérer l’URL d’un produit Amazon et voir son historique de prix, y compris les prix les plus bas et les plus élevés. Actuellement, certaines offres auxquelles les membres d’Amazon Prime peuvent s’attendre sont les suivantes:

Téléviseur intelligent HD Toshiba TF-32A710U21 de 32 po – Édition Fire TV

En vente pour 119,99 $, ce téléviseur intelligent Toshiba est aussi simple que possible. Branchez-le, connectez-vous au Wi-Fi et profitez de toutes vos séries et films préférés sur un certain nombre de plates-formes de streaming. De plus, votre téléviseur devient de plus en plus intelligent avec les nouvelles compétences Alexa et propose des mises à jour logicielles automatiques en direct, afin que vous ayez toujours les dernières nouvelles.

Écho Show 5

En vente à 89,99 $, les membres Prime économisent 45 $ sur l’Echo Show 5 – le hub intégré pour la maison intelligente avec des haut-parleurs améliorés qui offrent un son stéréo expansif. Alexa peut aider à montrer aux clients plus avec son écran intelligent compact de 5,5 po prêt à vous aider à gérer votre journée, à vous divertir en un coup d’œil et à vous connecter à vos amis et à votre famille. Mieux encore, vous pouvez vous connecter facilement grâce aux appels vidéo et à la messagerie avec ceux qui ont l’application Alexa, un appareil Echo avec un écran ou Skype.

2 mini caméras Blink

Les membres Prime peuvent obtenir ce gadget génial pour seulement 64,99 $, soit 15 $ sur un ensemble de deux packs. La caméra de sécurité intelligente enfichable et compacte pour l’intérieur comprend une vidéo HD 1080, une détection de mouvement, une vision nocturne et fonctionne avec une caméra Alexa-1. Facile à configurer en quelques minutes, les utilisateurs peuvent recevoir des alertes sur leur smartphone chaque fois qu’un mouvement est détecté. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les zones de détection de mouvement afin de voir et de protéger ce qui compte le plus.

