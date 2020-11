L’arrivée tant attendue des X-Men au Univers cinématographique Marvel cela prendra un certain temps pour arriver. En premier lieu parce que la phase 4 n’a pas pu démarrer pour des raisons de santé que nous connaissons tous. En tous cas, les fans de cette franchise se demandent déjà comment le monde mutant sera présenté au MCU.

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, lors du dernier Comic-Con a déclaré dans un commentaire rapide et lapidaire que Ils savaient déjà comment les X-Men seraient introduits dans l’univers cinématographique Marvel. Bien sûr, il n’a pas précisé, bien qu’il existe diverses hypothèses à cet égard. Nous en passons en revue quelques-uns.

Les mutants sont déjà parmi nous

En 2015, dans le film Avengers: l’ère d’Ultron, deux personnages sont entrés en action qui dans les bandes dessinées ont des origines très différentes: Wanda et Prieto Maximoff (Nous les avons vus pour la première fois à la fin de Captain America and the Winter Soldier). Ces malheureux jumeaux, mutants dans les bandes dessinées, sont représentés dans le film Marvel comme des humains modifiés par les expériences perverses d’Hydra.

Et c’est que les droits de ces personnages, ainsi que leurs alter ego: Scarlet Witch et Quicksilver, ont été partagés entre Marvel et Fox. le mot «mutant» ne pouvait pas être utilisé dans les films Marvel. Pour cette raison, Evan Peters joue Quicksilver dans les cassettes Fox X-Men. Dans X-Men: Days of * Future Past * (2014) et X-Men: Apocalypse (2016). Il a fait une apparition dans Deadpool 2 (2018) et est revenu pour la dernière fois dans Dark Phoenix (2019).

Nous savons bien que les choses ont beaucoup changé depuis cette année 2015 proche et lointaine. Eh bien, Fox et Marvel Studios font désormais partie de Disney. Pour tel motif, l’introduction de mutants dans l’univers cinématographique Marvel est quelque chose que les fans attendent avec impatience.

Maintenant, ces jumeaux (ou du moins Wanda), ont-ils toujours été des mutants? Selon The Marvel Studios Visual Dictionary, publié en 2018, il explique que l’utilisation de la Mind Stone utilisée sur les jumeaux Maximoff a “éveillé” les pouvoirs latents en eux. C’est-à-dire que plus que de devoir leurs capacités à une transmigration de pouvoirs ou quelque chose comme ça, ils ont une certaine prédisposition génétique à être porteurs de ces exploits. A cette même idée s’ajoute un autre matériel officiel: The Wakanda Files, un livre qui compile des documents et des annotations de Shuri. Elle parle d’une altération génétique majeure dans une région de la planète: Sokovia. De ce que l’on peut déduire que c’était la connaissance de ce fait et non le hasard qu’Hydra a mené des expériences à cet endroit.

Captain Marvel, le premier mutant?

Une autre hypothèse va dans le sens de celle de Wanda, bien qu’avec une autre Gemme de l’Infini, celle de l’Espace et de son conteneur: le Cube ou Tesseract. Et on pense que le pouvoir que Carol Danvers a acquis en s’exposant au Tesseract a «éveillé» un pouvoir qu’elle avait latent, plutôt que de la doter de pouvoirs surhumains. La même chose a à voir avec l’intention d’Hydra d’identifier ces humains génétiquement modifiés et d’expérimenter avec eux pour améliorer leurs capacités.

Comme nous pouvons le voir Les deux hypothèses sont basées sur l’idée que l’altération génétique n’est pas nouvelle dans le monde de l’univers cinématographique Marvel.. Il serait seulement nécessaire de relier les points pour que les X-Men attendus soient introduits dans la franchise. Il y a d’autres hypothèses, bien sûr, les possibilités sont nombreuses. Comme celui qui souligne que les mutants en tant que tels seraient la conséquence des Snaps with the Gauntlet, avec une telle chance que le second Snap a non seulement ramené à la vie les personnes qui ont disparu dans le premier mais aussi génétiquement modifié certains ou réveillé le gène mutant. D’autres plus à ce Sinister pourraient être un personnage clé pour les présenter, car, comme nous le savons, il s’est toujours intéressé aux expériences génétiques.

X-Men: une nouvelle étape dans le MCU

Ce qui reste clair, c’est qu’une nouvelle étape nous attend, tant pour les X-Men que pour l’UCM. Bien que, comme nous pouvons le voir, le seul qui sache bien comment cela se déroulera est Kevin Feige et son équipe proche.

Il faut noter que les autres personnages qui «reviennent sur le même toit» sont les Fantastic Four, dont Feige lui-même a déjà confirmé qu’il travaillait sur un long métrage.

Pour l’instant, nous pouvons attendre l’arrivée retardée de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Avec Black Widow, le déclencheur de cette phase serait donné, cependant, le long métrage, qui devait sortir en salles le 6 novembre, premières le 7 mai 2021.

L’article Comment les X-Men seront-ils introduits dans l’univers cinématographique Marvel? Il a été publié dans Explica.co.