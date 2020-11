S

Les pectators devraient être de retour aux événements sportifs de Londres à partir de la semaine prochaine, mais cela sera infiniment différent de toute participation sportive pré-lockdown.

La base de l’expérience du jour de match a été définie dans les directives gouvernementales par le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) en juillet, et n’a pas vraiment changé.

En effet, l’expérience variera d’un terrain de sport à l’autre en raison de ses spécificités individuelles. Mais l’annonce de lundi soir, avec seulement 10 jours pour les clubs pour se préparer, a attiré beaucoup de monde malgré la mise en place de ces mesures pour les spectateurs avant le demi-tour du gouvernement pour ce retour d’octobre.

En vertu des directives transmises aux clubs par le DCMS et le ministère de la Santé, les spectateurs devront porter des masques et respecter une distance sociale de deux mètres. L’entrée et la sortie du terrain seront décalées, dont les détails seront fournis aux détenteurs de billets.

Dans le site, il y aura des systèmes stricts à sens unique et des sièges espacés. Des barrières en plexiglas pourraient également être érigées entre les ventilateurs et dans les installations de restauration d’un lieu, alors qu’il y aura même des règles sur l’utilisation des toilettes sur place.

La Premier League a averti ses clubs que les joueurs pourraient également se voir dire de ne pas crier, chanter ou boire de l’alcool.

À ce stade, ceux qui ont des billets ne seront pas obligés de subir des tests Covid-19 pour y assister malgré le nombre de spectateurs dans les gradins jusqu’à 4000 fans par match. Au lieu de cela, un certain degré de confiance est mis entre les mains du fan, avec le conseil de ne pas y assister s’il présente des symptômes de Covid ou s’il a été en contact avec une personne présentant des symptômes.

Ces supporters devront remplir un questionnaire sur le code de conduite avant chaque match auquel ils assistent et les clubs se sont vu dire par le gouvernement qu’ils peuvent expulser toute personne qui, selon eux, ne respecte pas les protocoles de santé et de sécurité.

Ce qui suit pour l’expérience de la journée n’est pas clair. Pour augmenter le nombre de spectateurs par rapport à ce qu’ils seront la semaine prochaine, le gouvernement a déclaré que d’autres événements pilotes devront être organisés, les clubs londoniens de football et de rugby devant être inclus si la capitale tombe dans le bon niveau. Arsenal et Tottenham ont été particulièrement forts pour y participer.

Londres semble hésiter entre tomber dans le niveau 2 ou 3 lorsque les catégories sont décrites jeudi. Jusqu’à 2000 spectateurs seraient autorisés à l’intérieur d’un stade dans une région de niveau 2, mais aucun si Londres tombe dans le niveau 3. Le gouvernement a fait du retour actuel des fans de sport une «étape positive», mais le calendrier du retour d’un plus grand nombre reste incertain , bien que le gouvernement ait souligné à maintes reprises que la technologie jouera un rôle clé à cet égard.

Cela impliquerait des tests de masse à l’extérieur d’un stade de sport et des passeports sanitaires potentiels. Le groupe Technologie et innovation du sport, créé par le gouvernement en septembre, travaille toujours à travers les entreprises technologiques viables qui sont entrées en contact après un appel national à la technologie pour permettre aux amateurs de sport de revenir par dizaines de milliers.

Et la Premier League a poussé à la fois DCMS et STIG à aider à évoluer vers des événements plus importants dès que possible.

Ils ont déclaré dans un communiqué: «Notre priorité reste l’accord sur une feuille de route avec le DCMS et la STIG pour des événements pilotes qui peuvent aider nos clubs à atteindre rapidement de plus grandes capacités.»