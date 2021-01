E

yestrain, nombre de pas inexistant, cycles de sommeil interrompus et une surdose totale de screentime – presque un an de WFH nous transforme tous en zombies.

Vous avez du mal à tracer la ligne entre la vie personnelle et professionnelle et vous vous retrouvez à envoyer des e-mails de travail très tôt, la plupart des nuits, tout en étant collé aux vidéos TikTok? Tu n’es pas seul. Il est prudent de dire que la pandémie fait des ravages.

La réponse de Bojo à jongler avec un emploi du temps chargé? Une sieste de pouvoir effrontée ou «sieste d’affaires de pouvoir exécutif», comme décrit par un Downing Street Insider à Times Radio (bien qu’un porte-parole n ° 10 a nié son habitude de faire la sieste).

Non, pas le niché sur votre canapé en face de Four in a Bed style – enfin, nous ne l’imaginons pas de toute façon (qui sait ce qui se passe derrière des portes closes) – plutôt le PM est apparemment partial pour les 40 impairs clins d’oeil – ou une demi-heure de shuteye – entre les réunions «pour le préparer pour le reste de la journée» – et commençant chaque jour à 6 heures du matin avec un jogging autour des jardins de Buckingham Palace suivi de 12 heures au bureau, il doit en avoir besoin.

La doublure argentée des verrouillages sans fin pour la majorité d’entre nous qui travaillons dans le confort de notre salon est une excellente occasion de faire la sieste. Alors, une sieste quotidienne pourrait-elle être la réponse à votre fatigue de verrouillage?

Faire la sieste ou ne pas faire la sieste est un sujet très controversé, mais de nombreuses recherches soutiennent l’argument en faveur d’une sieste à midi. Une petite étude de l’Université de la Sarre a révélé que des siestes de puissance allant jusqu’à une heure pourraient améliorer considérablement les performances de la mémoire, tandis qu’une autre de l’Université de Bristol a constaté que les siestes de jour peuvent aider les gens à traiter l’information, et une grande étude publiée dans un journal en ligne Heart en 2019 a révélé qu’une sieste de jour prise une ou deux fois par semaine peut même réduire le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Mais la sieste ne vous laissera-t-elle pas simplement étourdi? Pas nécessairement, à condition de suivre quelques règles d’or. Selon le Dr Guy Meadows, défenseur de la sieste et fondateur de l’application Sleep School, il y a un art à faire la sieste.

«La sieste énergisante peut être un moyen efficace d’augmenter votre niveau de vigilance, d’énergie et de rafraîchissement dans l’après-midi», dit-il. Une enquête sur l’école du sommeil a révélé que 43% de la population dormait moins bien en raison de la pandémie, le stress au travail, l’anxiété, l’incertitude et la solitude étant répertoriés comme des facteurs clés. «Faire une courte sieste énergisante est recommandé comme un moyen sain de faire face à l’insomnie supplémentaire encourue pendant cette période difficile. Non seulement cela aidera à soulager la fatigue et la fatigue pendant la journée, mais cela peut également aider à améliorer les performances mentales et l’humeur.

«La sieste, comme toutes les compétences, nécessite de la pratique pour devenir vraiment bon et en récolter les bénéfices. Étant donné que nous sommes nombreux à travailler à domicile en ce moment, cela pourrait être l’occasion idéale de perfectionner vos compétences en matière de sieste.

Voici les conseils de pro du Dr Meadows pour maîtriser votre prochaine sieste.

Soyez bref

Vous avez déjà entendu cela, mais garder une sieste courte et douce est la clé. «Une sieste idéale devrait durer entre 10 et 20 minutes», déclare le Dr Meadows. «Cela vous empêche de sombrer dans un sommeil profond et lent, ce qui peut vous faire vous réveiller étourdi et encore plus somnolent qu’avant. La clé pour éviter ce soi-disant effet d’inertie du sommeil est de trouver la bonne longueur de sieste pour vous. Essayez d’expérimenter des moments différents et lorsque vous vous sentez pleinement alerte dans les cinq minutes suivant votre réveil, vous savez que vous avez trouvé la longueur idéale de vos genoux. “

Visez le début de l’après-midi

Le timing est également crucial. «Le meilleur moment pour faire la sieste se situe entre midi et 15 h, lorsque nous nous sentons naturellement somnolents. Bien que communément appelé le “ plongeon après le déjeuner ” et que l’on pense être causé par le fait de déjeuner, c’est en fait le résultat d’une baisse naturelle du signal de “ réveil ” émis par notre horloge interne survenant à ce moment.

“Pour trouver votre heure de sieste idéale, prenez un moment pour déterminer si vous êtes du type matin (réveillez-vous et dormez tôt) ou du type soir (réveillez-vous et dormez tard). mieux vers 15 heures. Faire une sieste après 15 heures peut rendre difficile l’endormissement pendant cette nuit. Quelle que soit l’heure à laquelle vous choisissez de faire la sieste, essayez de la répéter tous les jours, car cela aidera à en faire une habitude. “

Trouvez un espace calme

«Vous pouvez faire une sieste littéralement n’importe où. Par exemple, vous pouvez choisir de vous allonger sur votre lit ou sur un canapé ou de vous asseoir dans une chaise confortable ou même à votre bureau. Pour de meilleurs résultats, essayez de rendre votre environnement aussi calme, sombre et confortable que possible. “

Mettre une alarme

«Si vous débutez dans la sieste, il vaut la peine de régler une alarme pour vous assurer de vous réveiller après l’heure prévue et de ne pas vous endormir profondément. Avec une pratique régulière, vous remarquerez qu’il est possible de commencer à se réveiller naturellement, sans avoir besoin de régler une alarme. »

Oui, vous pouvez faire une sieste tous les jours…

Selon le Dr Meadows, la fréquence de votre sieste dépendra de la raison pour laquelle vous le faites. «Si vous vous sentez somnolent et que cela affecte vos performances telles que votre capacité à conduire, alors faire une sieste d’urgence peut être un moyen efficace d’augmenter votre vigilance et votre niveau d’énergie.

“En revanche, vous pouvez choisir de faire la sieste habituellement tous les jours, car cela fait partie de votre routine quotidienne saine, tout comme la méditation ou l’exercice. La sieste est une compétence et si vous voulez devenir meilleur, nous vous recommandons de vous entraîner tous les jours. Sur l’application Sleep School , nous avons une méditation guidée de la sieste qui vous apprend à vous préparer mentalement et à terminer une sieste, afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti.