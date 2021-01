Comment cacher vos publications Facebook sans bloquer personne | Pixabay

Sûrement plus d’une fois, vous avez voulu cacher vos publications à une personne en particulier sans avoir à les supprimer ou les bloquer dans FacebookSi tel est le cas, cette astuce vous est indiquée alors continuez à lire et prenez note.

Peut-être vous êtes-vous demandé combien de publications par jour vous voyez de tous vos amis sur Facebook, car c’est ce que vous devez faire si vous ne voulez pas qu’ils voient les vôtres sans avoir à bloquer aucun de vos contacts.

C’est pour cette raison que vous devez apprendre ce simple et bien sûr rapide tour que vous ne saviez sûrement pas.

Et, comme vous le savez, chaque fois que nous ajoutons quelqu’un sur Facebook, ils peuvent voir non seulement nos photos, mais aussi ce que nous partageons, les photos que nous avons partagées dans nos États et même savoir si nous sommes célibataires et dans quelle école nous avons étudié.

Eh bien, en fait, il existe une méthode pour tout cacher à quelqu’un en particulier et ne plus jamais découvrir tout ce que vous faites sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

Il faut mentionner que pour cela, il n’est pas nécessaire d’avoir une autre application sur votre téléphone portable, encore moins de télécharger des programmes pouvant endommager votre ordinateur, puisque tout se fait à partir de la même application ou du même site Facebook.

Les étapes sont extrêmement simples et pour cela, nous recommandons également d’avoir l’application de Facebook entièrement mis à jour pour que vous ne manquiez pas toutes ses actualités:

Vous devez d’abord ouvrir votre compte Facebook sur votre téléphone portable. Ensuite, allez dans la section Paramètres. Cliquez sur la flèche vers le bas et cliquez sur “Paramètres”. Là, vous devez sélectionner la section qui dit “Verrous”. Une fois à l’intérieur, vous verrez une option appelée «Liste des personnes à accès restreint». Cliquez sur “Modifier la liste”. Dans cette liste, vous devez ajouter les noms des personnes dont vous souhaitez masquer vos publications. Et prêt.

D’autre part, vous avez sûrement trouvé une vidéo YouTube que vous souhaitez partager avec tous vos contacts de WhatsAppCependant, vous ne savez pas comment faire.

Et maintenant, tous vos contacts WhatsApp pourront savoir quelles vidéos vous regardez sur la célèbre plateforme YouTube grâce à un outil formidable.

C’est extrêmement simple, vous devez d’abord vous rendre sur YouTube et trouver la vidéo que vous souhaitez partager. Plus tard, lors de la lecture de la vidéo, cliquez sur le bouton “Partager”. Une fois que vous avez fait cela, vous obtiendrez plusieurs options et cliquez sur WhatsApp. Lorsque l’application WhatsApp s’ouvre, vous pouvez choisir que vous souhaitez partager la vidéo dans les états. Ensuite, l’URL et un aperçu de la vidéo que vous partagez seront collés. Et voila, vos amis pourront voir les vidéos que vous regardez à ce moment-là.

Et en fait, il y a quelques jours, ici à Show News, nous avons également partagé avec vous comment vous pouvez mettre de la musique dans vos États WhatsApp et, mieux encore, vous n’avez pas besoin de télécharger un programme externe.

Après avoir placé votre téléphone portable sur une surface plane, ouvrez l’application WhatsApp. Maintenant, ouvrez le lecteur de musique de votre appareil mobile. Jouez la chanson ou le fragment de son dont vous souhaitez mettre le statut. Revenez à l’application WhatsApp et cliquez sur le bouton indiqué pour enregistrer la vidéo. Chaque fois que vous le souhaitez, arrêtez d’appuyer sur et vous aurez votre statut avec l’audio prêt à être partagé. Cliquez sur le bouton Soumettre et il sera publié.

N’oubliez pas que vous pouvez ajouter de la musique à partir d’applications telles que YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Music, entre autres, cependant, pour que cette astuce simple fonctionne, votre téléphone portable doit lire deux types d’applications en même temps, car vous pouvez ainsi écouter musique de fond lors de l’exécution d’une application.

