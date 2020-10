Gears Tactics était un grand jeu pour Microsoft. Une tournure stratégique et éclatante de la franchise Gears, elle a non seulement permis de montrer que Microsoft est prêt à investir massivement dans les jeux PC, mais qu’il est tout aussi engagé envers Xbox Game Pass sur Windows que sur les consoles Xbox.

«Nous avons été ravis», a déclaré Tyler Bielman, directeur de la conception du studio de Microsoft Gears, The Coalition, lorsqu’il a été interrogé sur la réaction au jeu. «Nous savions que nous avions capturé une certaine magie en apportant cette intensité et cette action de Gears et en les combinant avec une expérience au tour par tour réfléchie, et nous étions vraiment satisfaits des critiques, nous sommes vraiment satisfaits de la réponse de tout le monde – la réponse sur PC Game La passe était formidable, alors oui, nous en étions vraiment satisfaits. Nous pensons que c’est un ajout vraiment cool à la franchise Gears.

Alors que Gears Tactics a d’abord été développé pour PC, une version console était toujours en préparation, et maintenant, Microsoft a confirmé qu’elle débarquera le 10 novembre – le même jour que les consoles Xbox Series X et Series S nouvelle génération seront mises en vente. . Gears Tactics est sans doute le plus grand titre de lancement de première partie de Microsoft pour les nouvelles consoles Xbox. Avec Halo Infinite reporté à l’année prochaine, c’est le seul début de console pour l’une des principales franchises de Microsoft que vous pourrez jouer le jour du lancement.

Pour la version PC, la Coalition devait trouver comment traduire l’action rapide de Gears en un genre traditionnellement hostile à la console. Maintenant, ils ont la tâche inverse.

«Nous voulions vraiment le rendre authentique pour le joueur de stratégie PC avant tout, mais nous savions également que nous prendrions notre temps et l’amènerions à la console d’une manière qui semble vraiment native sur la console», dit Bielman, citant le jeu. contrôles comme la chose la plus importante à faire. «Le jeu doit se sentir bien avec les bâtons en main, et le jeu que nous avons avec Tactics est très gratuit et ouvert – il ne se déroule pas sur une grille, vous pouvez déplacer vos unités n’importe où sur la carte. Nous savions que pour que cela soit agréable, nous ne pouvions pas simplement avoir une simple simulation de souris sur le contrôleur – nous devions ajouter des fonctionnalités.

Les os du jeu n’ont pas changé, mais il y a quelques possibilités pour le rendre plus fluide avec un contrôleur. Il existe un mode de précision qui ralentit le curseur et de nouvelles fonctionnalités de capture qui vous aident à sélectionner la bonne cible plus rapidement et plus précisément. L’UX a également été rationalisé à certains égards, comme la zone de convoi où vous gérez vos soldats et choisissez des missions, et il y a du contenu supplémentaire, y compris un nouveau personnage jouable ainsi que des ennemis et de l’équipement supplémentaires.

Gears Tactics a été livré sur PC avec prise en charge du contrôleur, mais cela fonctionnait clairement mieux avec une souris et un clavier, de sorte que les efforts de la Coalition pour affiner le jeu pour les contrôleurs viendront également à la version PC avec le nouveau contenu. Inversement, Bielman dit que vous pouvez brancher une souris et un clavier sur une console Xbox et jouer au jeu comme il le ferait sur un PC.

«Il y a tellement de matériel sur PC.»

Bien qu’une version console ait toujours été prévue, elle n’était pas nécessairement destinée à se produire parallèlement au lancement des nouvelles Xbox. «Ce n’était pas tellement quelqu’un qui disait:« Hé, tu vas t’assurer que ce jeu est sur le matériel »», déclare Cam McRae, directeur technique de The Coalition. «C’était plutôt comme si notre jeu allait être prêt à être expédié et il y a du matériel alors ciblons-le et réalisons-le.

«Le PC était notre objectif principal, mais nous savions que nous allions être livrés sur console par la suite, nous avions donc une version console fonctionnant principalement depuis le tout début du projet», ajoute McRae. «Nous n’avons pas spécifiquement passé beaucoup de temps avec lui, mais nous l’avons simplement maintenu pour nous assurer qu’il n’y aurait pas cet effort massif pour le faire fonctionner sur Xbox au tout début. Donc, quand nous avons commencé à regarder la console, nous avions déjà une version Xbox en cours d’exécution, ce qui était vraiment bien parce que nous n’avions pas à passer du temps sur les enjeux de la table de fonctionnement sur le matériel. “

«Et puis, lorsque le matériel Xbox Series X et Xbox Series S est sorti, le passage de la Xbox à ce matériel n’a pas été un effort énorme pour nous. Nous travaillions déjà dessus pour Gears 5, et même si le matériel lui-même est différent, l’outillage avec lequel nous travaillons est resté le même, nous n’avons donc pas apporté cet énorme changement à la façon dont nous avons construit le jeu. Nous avions juste une cible comme le sous-système de rendu et les E / S et d’autres choses pour le faire fonctionner sur le nouveau matériel. »

La stratégie multidevice Xbox de Microsoft signifie que ses nouveaux jeux doivent fonctionner sur une grande variété de matériel, de la Xbox One 2013 d’origine à la Xbox One X compatible 4K, à la série S de nouvelle génération ciblant 1440p et à l’ultra -High-end Series X. Selon McRae, cependant, régler Gears Tactics pour chaque système était plus simple que de le faire fonctionner sur des PC en premier lieu.

«Il est plus difficile de créer des jeux sur PC», dit-il. «Tyler peut attester du fait que mon lieu de travail dispose d’une pile de GPU – il y a tellement de matériel sur PC. Vous avez différentes configurations de RAM et différentes vitesses de disque dur et des fournisseurs totalement différents de GPU, puis juste une vaste gamme de pilotes dont vous devez vous soucier et de processeurs. C’est donc plus difficile, mais c’est plutôt amusant aussi.

«Nous pouvons très bien faire évoluer notre jeu car nous savons déjà comment le faire sur PC.»

«Pour nous, parce que nous avons créé quelques jeux PC maintenant et que nous comprenons en quelque sorte comment évoluer pour tout ce matériel, quand il s’agit d’examiner toute la gamme de Xbox, nous pouvons très bien faire évoluer notre jeu car nous savons déjà comment pour le faire sur PC. Cela aide vraiment lorsque vous commencez à cibler les consoles – c’est comme si, il y en a quelques-unes et tout est réglé, non? Le ciblage du matériel fixe est toujours plus facile, même s’il y en a deux ou trois. C’est toujours beaucoup plus facile que les tonnes de combinaisons dans l’espace PC. »

Gears Tactics fonctionnera à 4K / 60fps sur la Xbox Series X avec un choix de 60 ou 30fps pour les cinématiques – «pas pour des raisons de performances, mais plus pour des goûts personnels», déclare McRae. La série S exécutera le jeu à 1440p / 60fps, tandis que le One X aura l’option pour 4K / 30fps ou 1440p / 60fps, et le One S est à 1080p / 30fps. McRae dit que chaque version est réglée individuellement pour chaque console au-delà de simples paramètres comme la résolution. «Je regarde le matériel, je regarde tous les différents paramètres dont je dispose sous le capot du moteur, c’est-à-dire des centaines de choses que je peux peaufiner et régler ou optimiser, puis je les équilibre tous pour obtenir la meilleure qualité d’image et atteint un objectif de performances. “

La série X exécutera évidemment Gears Tactics mieux que les autres consoles, mais une grande question que j’avais était la relation entre les versions Xbox One X et Series S. La série S est une console de nouvelle génération avec des avancées de processeur et de SSD similaires à celles de la série X, mais contrairement au One X, elle ne cible pas la résolution 4K, malgré un GPU à peu près comparable en puissance brute. Étant donné que les deux consoles peuvent exécuter le jeu à 1440p / 60fps, avec une option 4K / 30fps supplémentaire sur le One X, quelle est la meilleure version?

«C’est une bonne question – c’est mieux sur la Série S», déclare McRae. «C’est visuellement meilleur – même résolution, même fréquence d’images, mais le processeur est tellement meilleur dans la série S et la série X que nous avons beaucoup plus de capacité à simplement dessiner plus de choses. Même si le GPU est responsable du dessin, nous devons toujours l’obtenir hors du processeur, et sur la Xbox One X, vous verrez que la qualité visuelle n’est pas aussi élevée que sur la série S en mode performance. . »

Bien que Gears Tactics doive toujours fonctionner sur les consoles Xbox One à processeur limité, la Coalition affirme que cela n’a pas compromis la conception du jeu. Les deux éléments fondamentaux de l’action de Tactics, selon McRae, étaient le nombre d’ennemis pour une rencontre donnée et le temps qu’il fallait à l’IA pour se déplacer. Il y a eu au départ un va-et-vient entre le côté technique et le côté design, comme on pouvait s’y attendre, mais finalement, McRae dit que l’équipe a atteint un «très bon endroit» entre l’ampleur des rencontres et la vitesse à laquelle ils jouent. en dehors. «Si vous mettez trop d’ennemis, cela devient très vite écrasant», dit-il.

«Parce que nous avions travaillé à la conception de la contrainte du nombre d’ennemis et que nous connaissions en quelque sorte nos limites matérielles, nous pourrions alors aller dire que c’est ce dont nous avons besoin pour optimiser les virages de l’ennemi afin qu’il puisse finir à temps. Donc, comment cela se manifeste en réalité, c’est que sur un processeur très lent, le tour de l’ennemi pourrait dépasser un peu sa limite par rapport à un tout nouveau processeur de la série X ou de la série S où les virages ennemis sont vraiment rapides, ils finissent leur planification très rapidement et ils font leur tour et c’est de retour au joueur.

L’agnosticisme matériel de Microsoft a récemment atteint un nouveau niveau avec le lancement du Xbox Game Pass pour les appareils Android, le tout en streaming sur les serveurs xCloud de l’entreprise. La Coalition ne confirmera pas quand ou si Gears Tactics sera jouable de cette façon, mais j’étais intéressé de connaître les réflexions de l’équipe sur la façon dont le jeu pourrait s’adapter aux commandes tactiles, ce que Microsoft a développé.

«En fait, nous l’avons regardé il y a longtemps lorsque nous avons commencé sur PC parce que nous pensions que les gens pourraient jouer à cela sur un PC tactile», explique McRae. «Nous avons donc fait une première passe, mais ce n’était pas quelque chose que nous avons vraiment poursuivi parce que nous regardions simplement les données et que peu d’utilisateurs utiliseraient réellement le toucher pour ce genre de jeu. Ils s’assoyaient et jouaient sur leur ordinateur portable ou jouaient avec la souris et le clavier. Mais quand nous regardons quelque chose comme xCloud, oui, si nous voulions le mettre là-bas, je pense que le toucher est quelque chose que nous reviendrions.

Partout où vous finissez par y jouer, Gears Tactics vaut le détour, d’autant plus qu’il est sur Game Pass sur toutes les plates-formes Xbox. J’aime beaucoup la version PC. C’est une réinvention intelligente de la série Gears, et ce sera l’une des premières choses que je lance sur une Xbox de nouvelle génération. Entre Tactics et l’excellent Gears 5 de l’année dernière, on a l’impression que la franchise tire à nouveau à tous les cylindres.