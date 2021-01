«Oh, allez sur les factures», sont venus les messages de mes amis lorsque nous avons vu Bridgerton pour la première fois. «Donnez-nous un autre!»

Le compte Instagram de ma chaîne virale Connell l’année dernière avait été un coup de chance couplé à un bon timing. Quoi qu’il advienne de Bridgerton et de ses beaux aristocrates, cela ne pourrait et ne pourrait pas battre la sensation de l’année dernière.

Mais je m’ennuyais et comme janvier semblait de plus en plus sombre, j’ai décidé qu’il était temps pour une autre distraction. Et c’est ainsi que The Duke’s Spoon est né.

Tout a commencé avec les gens normaux lors du premier verrouillage. Mon observation des bijoux de Connell ne se voulait qu’une plaisanterie passagère. De quoi chatouiller les amis fatigués par l’assaut constant des mauvaises nouvelles.

J’avais anticipé avec impatience l’adaptation télévisée de Normal People, curieux de voir si la série allait enflammer ces sentiments féroces que j’ai ressentis en lisant le brillant livre de Sally Rooney. Quelques minutes après le premier épisode, j’ai vu quelque chose scintiller sur mon écran: la chaîne de Connell. Un détail inoffensif sur lequel j’avais déjà émaillé était maintenant flagrant et sexy comme l’enfer. J’ai donc créé un compte Instagram à ce sujet.

Je ne m’attendais jamais à ce que @connellschain soit autre chose que cela: un moment de bêtise né de la procrastination. La réalité était quelque chose de tout à fait différent, mais tout aussi risible.

À la fin du premier week-end du compte, il avait été repris par les principaux organes de presse et, en 10 jours, il avait atteint un nombre ridicule de 100000 abonnés. Mon esprit était complètement et complètement soufflé.

Autant je voudrais prendre tout le mérite de son succès, je ne peux pas. En réalité, c’était tout Rooney et Paul Mescal (qui jouait Connell), cela et l’humeur d’une nation privée de contact humain.

Les commentaires des fans étaient hystériques. Aidé par des pièges à soif délibérés, de nombreuses soirées qui auraient pu être passées à se sentir attristées par la vie verrouillée ont été éclairées par les mots les plus dignes de cris de joie décrivant les désirs, les besoins et les désirs intimes (comme, sérieusement intimes) de ce personnage fictif.

Il y a eu un moment tôt dans le récit lorsque mon frère m’a traité de pervers, ce qui m’a fait me demander comment réduire toute la performance de Mescal à une chaîne Argos brûlante.

Mais je m’en suis assez vite remis. Les femmes ont été sexualisées, objectivées, fantasmées pendant des décennies. Si nous devions l’endurer, les hommes le pourraient aussi.

De plus, ce compte était devenu un service: de quoi rire, pour vous transporter dans un temps plus simple – un moment où votre plus gros problème était de convoiter le lycée qui couvait un mauvais garçon et ne traversait pas une pandémie mondiale.

L’évasion a frappé à nouveau quand nous en avions le plus besoin par Bridgerton. Un autre verrouillage, un autre ensemble de restrictions, mais cette fois, nous avons été accueillis avec le fantasme écumeux des ducs, des duchesses, de grands bals, des vêtements serrés et une cuillère très chaude. Oui, cuillère. Avec la même vitesse que les gens normaux, le public a fouetté Bridgerton de Netflix, les laissant bien… AF excitée.

Il était temps pour une autre distraction. J’ai tapé ‘the Duke’ sur Instagram et on m’a servi beaucoup de pubs (sanglot). Pensez plus spécifiquement à Billie! La cravate du duc? Non. La chemise trempée du duc? Non. Le duc est parfaitement peach derrière? Pas si ma mère le suivait. La cuillère du duc? Instagram m’a dit qu’il était disponible, alors je l’ai pris et j’ai couru avec.

Plus stupide, plus assoiffé (est-ce possible?) Et plus léger que son prédécesseur, je sais que @thedukesspoon n’atteindra pas les hauteurs vertigineuses de mon coup de chance 2020. Non pas parce que Bridgerton n’est pas bonne – Shonda Rhimes a prouvé qu’elle ne faisait rien de moins que bon – mais parce que cela ne vous faisait pas mal au cœur de la même manière que les gens normaux. Ce n’est pas censé. La similitude entre les deux séries repose simplement sur un remorqueur d’un type différent, celui entre vos reins.

Bien que je n’ai pas l’intention de poursuivre ma quête de comptes parfois viraux, tout comme les hommes que j’ai aimé objectiver, je dois aussi tenir compte du fait que j’ai également été réduit à un créateur de comptes de fans assoiffés. Et pour être honnête, si cela fait rire ou fournit un moment de divertissement défilant lorsque nous en avons le plus besoin, je suis tout à fait d’accord avec cela.

Oh, et il y a autre chose à espérer avec le nouveau livre de Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You, sorti en septembre. De ce que je peux déduire jusqu’à présent, le récit est ce que nous en sommes venus à savoir: relations amoureuses compliquées, angoisse émotionnelle, sexe et Irlande. Enregistre-moi.