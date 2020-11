Walmart offre des dîners de Thanksgiving gratuits cette saison des fêtes, et ils sont relativement faciles à réclamer. Le géant de la vente au détail s’est associé aux marques alimentaires qui vendent des spécialités de Thanksgiving comme la poitrine de dinde, la farce, la sauce, la purée de pommes de terre, la sauce aux canneberges et plus encore pour cette initiative caritative, selon un rapport de TMZ. Les clients devront payer leur repas à l’avance, puis demander un remboursement complet en ligne.

Le dîner de Thanksgiving de Walmart comprend un menu fixe de neuf produits de Butterball, Campbell’s, French’s, Great Value, Idahoan, McCormick et Coca-Cola. Les clients qui achètent leurs repas de Thanksgiving à partir de ce menu dans un Walmart doivent s’assurer de conserver leur reçu pour demander le rabais. Ils devront apporter la remise sur l’application Ibotta ou sur le site Web d’Ibotta, où ils pourront saisir leurs informations de reçu et récupérer leur argent. Cela devrait représenter une économie totale d’environ 20,27 $ en nourriture gratuite.

L’histoire de la promotion du dîner gratuit de Walmart a surpris Internet, au point que le site de vérification des faits Snopes a en fait examiné les détails de la réclamation. Ils disent que la promotion est «généralement vraie», mais soulignent que l’offre n’est disponible que «jusqu’à épuisement des stocks», donc il n’y a aucune garantie que vous pourrez réclamer le maximum d’économies.

L’offre devrait être parfaite pour réduire leurs tâches de cuisine de Thanksgiving cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Puisque les familles sont fortement découragées de se rassembler en grands groupes, de nombreux ménages peuvent ne pas avoir besoin d’une dinde entière, donc le “rôti de poitrine de dinde” Butterball proposé ici devrait suffire. Le menu sera également utile pour ceux qui n’ont pas préparé leur propre dîner de Thanksgiving auparavant.

Les nouveaux cas de COVID-19, les hospitalisations et les décès sont à la hausse partout aux États-Unis, atteignant de nouveaux sommets dans de nombreux endroits. Le Center for Disease Control and Prevention encourage les Américains à observer plus que jamais la distanciation sociale, craignant que les grands rassemblements familiaux ne deviennent un «événement très répandu».

Il s’agit d’un sacrifice majeur pour de nombreuses familles, en particulier celles qui ont des parents éloignés qu’elles ne voient que pendant les vacances. Cependant, l’alternative pourrait être catastrophique si elle augmente encore le nombre de morts et retarde le calendrier de la nation pour relancer l’économie en difficulté.

Mercredi, les États-Unis ont franchi un seuil sombre, dépassant un quart de million de décès par coronavirus au total. Le CDC exhorte les Américains à éviter les rassemblements sociaux dans la mesure du possible, y compris les fêtes privées. Visitez le site Web de l’agence pour plus d’informations.