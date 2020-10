Comment passer des appels et des appels vidéo sur WhatsApp Web | Pixabay

Enfin, après tant d’attente, une autre fonction vient à l’application de WhatsApp Mais maintenant pour sa version Web, quelque chose qui vous intéressera sûrement beaucoup, car vous pouvez passer des appels et des appels vidéo à partir de là.

Il ne fait aucun doute que l’une des applications les plus utilisées ces derniers mois a été WhatsApp, en plus de l’utilisation massive des applications d’appel vidéo ou de vidéoconférence.

Maintenant WhatsApp, à travers sa version Web WhatsApp et après avoir vu le succès de ce service, il a voulu étendre ses fonctionnalités.

Et c’est que l’augmentation du télétravail, le taux de pénétration des appels vidéo est au-dessus de 90%, il n’est donc pas surprenant que l’application de messagerie fasse beaucoup plus pour rester au top.

De cette manière, WhatsApp tente de s’adapter à la demande croissante pour ce type d’application en période de distanciation sociale due à la pandémie causée par le virus et sa proposition est de concurrencer des applications telles que Zoom et Microsoft Teams.

Il est important de mentionner que Web WhatsApp Il s’agit de la version de WhatsApp pour l’ordinateur grâce à laquelle les messages peuvent être consultés et traités depuis le navigateur d’un ordinateur.

Cependant, ce n’est pas une copie exacte de l’application mobile, car nous avons trouvé une série de limitations et de différences.

Jusqu’à présent, WhatsApp Web permet de discuter à partir du navigateur ou de l’application PC elle-même, uniquement en scannant un code QR à partir du mobile que nous trouvons dans la même application WhatsApp.

Et maintenant, il semble que l’entreprise parie sur l’appariement de ces deux versions et c’est pourquoi elle a voulu inclure des fonctions plus avancées pour faire correspondre la version de l’appareil mobile à la version de l’ordinateur.

Ainsi, lorsque cette nouvelle fonction deviendra effective, les appels et les appels vidéo pourront également être effectués via le bureau de l’ordinateur.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

En fait, le portail spécialisé dans l’information de WhatsApp WaBetaInfo a présenté comment sera l’interface de la version PC de l’appel vidéo.

La façon dont les appels et les appels vidéo via WhatsApp Web vont fonctionner ne diffère pas du tout de l’application mobile à laquelle nous sommes tous habitués.

Ainsi, chaque fois que quelqu’un nous appelle via l’application, une fenêtre flottante apparaîtra avec le nom du contact qui peut être accepté ou rejeté. D’un autre côté, si c’est nous qui voulons démarrer l’appel ou l’appel vidéo, en haut de l’écran, nous trouverons le bouton de la caméra ou du téléphone.

Jusqu’à présent, la date exacte du lancement de ces nouvelles fonctions pour la version web de WhatsAppCependant, selon WaBetaInfo, cela pourrait arriver dans quelques semaines et peut-être avant la fin de cette année.

Et il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui nous ne pouvons pas être sans l’utilisation de WhatsApp, car cela nous permet d’être connecté avec nos amis, notre famille, nos collègues, les autres est un moyen très simple et pratique à utiliser.

Pour continuer à être informé à ce sujet et sur d’autres sujets connexes, nous vous invitons à visiter notre section tendances où Show News partage chaque jour des astuces et des fonctions de l’application afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti et apprendre à l’utiliser correctement.

En fait, hier, nous vous avons expliqué comment vous pouvez envoyer des messages invisibles dans l’application de WhatsApp, une astuce que vous ne connaissiez probablement pas mais que la vérité est très simple à faire.

Et bien que l’application ne vous permette pas d’envoyer des messages sans contenu, il existe une astuce pour rendre la communication plus amusante et ce ne sont ni plus ni moins que des messages invisibles.

Cela peut vous intéresser: Connaissez l’astuce WhatsApp pour envoyer des messages invisibles