Comment passer des appels vidéo WhatsApp sur votre télévision | Pixabay

Il y a un truc incroyable de WhatsApp avec lequel vous pouvez passer des appels vidéo avec vos connaissances dans le confort de votre téléviseur et nous vous apprendrons comment, alors continuez à lire pour apprendre à utiliser cette fonction.

Si vous aimez passer des appels vidéo sur WhatsApp maintenant avec cette astuce, vous pouvez les faire à partir de votre télévision, afin que vous puissiez voir à qui vous parlez en grand.

Les appels vidéo de ces derniers mois sont devenus très populaires car grâce à eux, nous avons pu communiquer avec la famille, les amis, et même travailler ou suivre des cours à l’école.

Grâce aux appels vidéo de l’application WhatsApp qui vous permettent actuellement de connecter de 8 à 50 personnes, n’importe qui de n’importe où dans le monde en appuyant sur un bouton, peut voir l’autre à l’endroit où il se trouve et à l’heure que vous voulez.

Ici, nous allons vous apprendre le truc sensationnel afin que vous puissiez faire votre appels vidéo et regardez-les à la télévision.

La première chose à faire est d’aller dans les notifications de votre appareil mobile, puis là vous verrez le bouton pour transmettre l’écran à votre télévision, au cas où il s’agirait d’un téléviseur intelligent.

Lorsque vous cliquez, il commencera à rechercher s’il y a un téléviseur pour pouvoir projeter l’écran de votre téléphone portable et une fois que vous voyez l’écran de votre téléphone portable projeté sur votre téléviseur, vous devez ouvrir l’application de WhatsApp.

Plus tard, vous devez accéder au groupe ou à la conversation que vous souhaitez appeler et appuyez sur l’appel vidéo et le tour est joué, vous commencerez à voir votre communication sur un écran géant.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est l’une des rares applications qui se soucient vraiment de l’expérience et du confort de ses utilisateurs et c’est pourquoi ils se mettent constamment à jour afin qu’il puisse y avoir une meilleure communication entre les gens.

Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire, alors ici, à Show News, nous partageons constamment des fonctionnalités et des astuces afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de l’application.

Voici quelques-unes des meilleures nouvelles fonctionnalités introduites par l’application:

Notes vocales mains libres Marquer les messages principaux Examiner les messages sans toucher le téléphone portable Utiliser des autocollants dans les conversations Lire les messages sans être en ligne Gérer qui peut nous ajouter aux groupes Contrôler leurs groupes

Il est à noter qu’en raison de ses mises à jour à partir de cette 2021, l’application de WhatsApp il cessera de fonctionner ou commencera à planter sur les appareils Android et iPhone avec l’ancien système.

Comme chaque année, certains appareils mobiles sont avertis du retrait de l’application pour eux, cependant, il y en a aussi d’autres qui peuvent ne pas apparaître dans la liste suivante, mais, en cas de doute sur votre appareil, nous vous recommandons que vérifiez la version iOS ou Android.

Samsung Galaxy S2 Motorola Droid Razr LG Optimus Noir HTC Desire iPhone 4s iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s

WhatsApp Messenger peut envoyer et recevoir des messages via Internet, ainsi que des photos, des vidéos, des audios, des enregistrements audio, des documents, des emplacements, des contacts, des gifs, ainsi que des appels et des appels vidéo avec plusieurs participants en même temps, entre autres les fonctions.

Comme vous le savez, WhatsApp il est automatiquement intégré à votre liste de contacts, ce qui le différencie des autres applications, car il n’est pas nécessaire de saisir un mot de passe ou un code PIN pour accéder au service.

Selon certaines données publiées il y a quelques mois, cette célèbre application est actuellement le leader de la messagerie instantanée dans une grande partie du monde, dans laquelle elle dépasse les 2000 millions d’utilisateurs, surpassant d’autres applications telles que Facebook Messenger ou Telegram, entre autres.

