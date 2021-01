Ajoutez une touche sucrée à votre brunch en combinant le chocolat et les guimauves avec cette recette simple de crêpes s’mores.

Pour préparer les petits pains chauds s’mores, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 tasse de farine

½ tasse de biscuits Graham en poudre

1 cuillère à soupe de levure chimique

2 cuillères à soupe d’eau tiède

1 cuillère à café de sel

1 ¼ tasse de lait

guimauves

1 gros œuf, légèrement battu

½ tasse de pépites de chocolat

Pour 2 personnes

préparation

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel et les miettes de biscuits. Bien mélanger, incorporer l’œuf, les pépites de chocolat et le lait. Bien mélanger jusqu’à ce qu’il ne reste plus de grumeaux Pour le sirop, dans une petite casserole à feu moyen, ajouter les guimauves et deux cuillères à soupe d’eau. Mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu et retirer du feu.Pour commencer la préparation, verser le mélange dans une poêle chaude avec un peu d’huile et cuire des deux côtés pendant 2-3 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré.Verser le sirop sur une casserole de crêpes. et ajoutez des morceaux de cookie.

