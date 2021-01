Préparez cette recette de mole verde et accompagnez-la de ce que vous voulez. Poulet, chilaquiles, enchiladas sont quelques-unes des options.

Pour préparer cette délicieuse taupe verte, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

2 poivrons serrano2 poivrons cuaresmeño1 poivre poblano1 tasse de graines pelées8-10 tomatillos2 gousses d’ail1 / 4 d’oignon blanc2 gousses2 poivrons gras2-3 feuilles d’épazote2 feuilles de laitue1 branche entière de coriandre1 cuillère à soupe de sucreHuile de maïs Sel au goût

Le Groupe Grosby

préparation

Dans une poêle à feu moyen, ajoutez l’huile et laissez chauffer, puis ajoutez les piments, les pepitas, la tomatille, l’ail, l’oignon et les épices. Cuire 20 minutes Ajouter les ingrédients fraîchement cuits au mixeur, le bouillon de poulet, la coriandre et le sel au goût. Vous pouvez ajouter plus de bouillon de poulet s’il est trop épais, mais en prenant toujours soin de ne pas perdre l’épaisseur désirée pour la taupe.Dans une casserole à feu moyen chauffer l’huile et ajouter la pâte de taupe verte, cuire à feu doux et remuer constamment pour éviter cela bâton. Laissez cuire jusqu’à ce qu’il épaississe et libère sa propre huile. Éteignez le feu et laissez refroidir. Une des options pour savourer cette délicieuse taupe verte est avec du poulet.

Nous recommandons: Dal Rojo ou lentilles rouges, courgettes mexicaines.

