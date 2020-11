Pour vous réchauffer par temps froid, préparez cette recette classique et délicieuse de l’atole de pinole.

Pour préparer une pinole atole, vous avez besoin des ingrédients suivants

1 tasse de pinole.

1 cuillère à soupe de fécule de maïs.

8 tasses de lait (selon votre préférence)

2 bâtons de cannelle.

1 tasse de sucre (ou au goût)

préparation

Dans une casserole moyenne à feu moyen, ajoutez le lait, la cannelle et le sucre. Remuez et quand il s’agit de faire bouillir, ajoutez la pinole dissoute dans un peu de lait froid, remuez bien et laissez bouillir encore 5 minutes, n’arrêtez pas de remuer pour éviter que le lait ne brûle. Lorsque ces 5 minutes se sont écoulées, baisser le feu à moyen-doux. Dans un peu d’eau froide, dissoudre la fécule de maïs puis ajouter ce mélange à l’atole sans arrêter de remuer jusqu’à ce qu’il atteigne la consistance désirée. Retirer du feu et laisser refroidir un peu. réchauffer et profiter.

