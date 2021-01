Recevez les Trois Rois avec une dĂ©licieuse Rosca aux noix et Ă l’orange confite. Lisez la suite pour les ingrĂ©dients.

Pour préparer une Rosca de Reyes, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

Âœ tasse d’eau tiĂšde

1 sachet de levure sĂšche active

4 tasses de farine

Ÿ tasse de sucre

3 oeufs

3 jaunes d’oeufs mĂ©langĂ©s Ă 2 cuillĂšres Ă soupe de lait

ÂŒ cuillĂšre Ă cafĂ© de sel

1 Âœ extrait d’orange

1 Âœ bĂąton de beurre

AĂ©rosol de cuisson

Zeste d’une orange

1 jaune d’oeuf

Ÿ tasse de farine tout usage

6 cuillĂšres Ă soupe de beurre

œ tasse de sucre glace

Fruits secs

Figues

Orange confite

1 Ɠuf battu pour le glaçage du pain

1 cuillĂšre Ă soupe de lait ou d’eau

Sucre blanc pour saupoudrer le pain

Donne 6 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Dans un bol profond, ajoutez l’eau tiĂšde et la levure; MĂ©langez trĂšs bien avec une cuillĂšre en bois jusqu’Ă ce que la levure se dissolve, puis laissez reposer 5 Ă 10 minutes pour que la levure lĂšve, puis ajoutez 1⁄2 tasse de farine au mĂ©lange de levure, remuez bien jusqu’Ă ce que non Il est grumeleux et recouvre le rĂ©cipient d’une pellicule plastique. Laisser reposer dans un endroit chaud pendant environ 25 minutes ou jusqu’Ă ce que le volume double.Dans un grand bol, mĂ©langer les ingrĂ©dients secs, c’est-Ă -dire la farine, le sucre et le sel. Bien mĂ©langer. Ajoutez ensuite les Ɠufs, les jaunes mĂ©langĂ©s au lait, l’extrait de vanille ou d’orange, le zeste d’orange et le beurre. MĂ©langez trĂšs bien jusqu’Ă obtenir une pĂąte homogĂšne. Ajouter le mĂ©lange de levure et bien mĂ©langer. Le mĂ©lange doit ĂȘtre collant Ă ce stade. TransfĂ©rez la pĂąte sur la table de travail prĂ©alablement farinĂ©e et commencez Ă pĂ©trir jusqu’Ă obtenir une pĂąte lisse. Il est important de ne pas ajouter trop de farine Ă cette Ă©tape car cela peut donner un pain sec, la pĂąte doit ĂȘtre Ă©lastique, humide et molle. Vous devez pĂ©trir pendant environ 15 Ă 20 minutes. Une fois le pĂ©trissage terminĂ©, servez la pĂąte dans un rĂ©cipient prĂ©alablement beurrĂ© et couvrez-la de plastique pour la laisser reposer dans un endroit chaud pendant 1 heure 30 minutes. À ce stade, il devrait avoir doublĂ© de taille. S’il n’a pas levĂ©, laissez-le dans un endroit chaud plus longtemps, tandis que, pour la dĂ©coration, dans un rĂ©cipient, mĂ©langez le beurre avec le sucre glace jusqu’Ă ce que le mĂ©lange soit crĂ©meux, puis ajoutez la farine et le jaune d’oeuf jusqu’Ă forment une pĂąte homogĂšne. RĂ©server.Une fois la pĂąte reposĂ©e, la transfĂ©rer sur la table de travail lĂ©gĂšrement farinĂ©e et pĂ©trir pendant 2 minutes. La pĂąte Ă ce stade doit ĂȘtre lĂąche et aqueuse. Façonnez-le en coussin et faites un trou au centre, formant ainsi un grand anneau.TransfĂ©rez la pĂąte sur une plaque Ă pĂątisserie prĂ©alablement graissĂ©e avec du beurre et recouvrez-la de plastique, Ă©galement prĂ©alablement beurrĂ©. Veillez Ă ne pas presser la pĂąte et laissez reposer 45 minutes dans un endroit chaud Pendant que la pĂąte repose, prĂ©parez les ingrĂ©dients pour la dĂ©coration: mĂ©langez le beurre avec le sucre glace jusqu’Ă ce qu’il soit crĂ©meux. Ensuite, ajoutez la farine et le jaune d’oeuf pour former une pĂąte homogĂšne.AprĂšs le premier temps de repos, dĂ©posez la pĂąte sur une surface lĂ©gĂšrement farinĂ©e et pĂ©trissez lĂ©gĂšrement jusqu’Ă ce qu’elle soit intĂ©grĂ©e. N’oubliez pas qu’il doit s’agir d’une pĂąte trĂšs lĂąche et aqueuse pour pouvoir la façonner en coussin rond et faire un trou au centre en forme de grand anneau PrĂ©chauffer le four Ă 190 ° C (375 ° F) 20 minutes avant la cuisson TransfĂ©rer la pĂąte sur une plaque Ă pĂątisserie prĂ©alablement graissĂ©e au beurre et recouvrir la pĂąte d’un plastique beurrĂ©. (Attention Ă ne pas presser la pĂąte.) Pendant ce temps, battez trĂšs bien l’Ɠuf avec le lait ou l’eau (selon votre choix) pour le vernis. Lorsque la pĂąte est prĂȘte, Ă l’aide d’un pinceau de cuisine, vernissez la pĂąte. avec le mĂ©lange d’Ɠufs en passant 2 fois, mĂ©langer les lamelles dĂ©coratives avec le sucre glace pour former les lamelles dĂ©coratives et les disposer sur tout le bagel. Il fait Ă©galement adhĂ©rer les fruits secs Ă la pĂąte en les pressant trĂšs lĂ©gĂšrement; et enfin saupoudrer le fil de sucre, cuire les 10 premiĂšres minutes Ă 190 ° C (375 ° F), puis rĂ©duire la tempĂ©rature Ă 180 ° C (350 ° F) et cuire 10 minutes de plus jusqu’Ă ce que le pain ait une couleur Retirer du four et laisser reposer 30 minutes.

Nous vous conseillons: Champurrado, Tamales en sauce verte, Chocolat chaud vegan, Café de olla.

