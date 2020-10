Le suicide de Benjamin Keough, le fils de Lisa Marie Presley et petit-fils d’Elvis Presley, a laissé un vide énorme dans la famille. Le choc de la mort aurait été “dévastateur” pour la famille, selon Priscilla Presley dans un post partagé sur Facebook.

“Essayer de rassembler toutes les pièces de tous les pourquoi possibles a pénétré mon âme. Chaque jour, je me réveille, je prie pour que ça ira mieux”, a écrit Presley dans un communiqué sur Facebook. «Je pense à ma fille et à la douleur qu’elle endure car elle était une mère adorée. Le père de Ben, Danny, qui est complètement perdu, car Ben était son fils unique. Riley, si aimante et si proche de lui; Harper et Finley , qui adorait Ben. Navarone, qui lutte profondément contre la perte et la mort. Repose en paix Ben, tu étais aimé. “

Selon OK Magazine, Presley a été le ciment, faisant sa part pour garder la famille unie et être une pierre pour faire face à la perte. Selon une source proche de l’actrice de 75 ans, elle a été à la tête de faire face au chagrin et de soutenir sa fille et ses enfants, dont l’actrice Riley Keough et les jumeaux Finley et Harper.

“Le sentiment de perte a été insupportable”, a déclaré la source à OK Magazine. “Priscilla mène la charge en s’assurant que tout le monde mange et prend soin de lui du mieux qu’il peut. Cela a été une telle bénédiction de l’avoir dans leur vie.”

Le rapport indique que Presley a été aux côtés de sa fille «pratiquement tous les jours depuis la mort de Ben». Cela comprend les achats d’épicerie, le règlement des factures, les soins aux enfants et le conseil à Keough alors que sa carrière continue de progresser. “Pour Priscilla, la famille est ce qui compte le plus. Elle les place en premier et ne s’attarde pas sur le passé. Elle a vraiment été un rocher pour tout le monde autour d’elle”, a conclu la source.

Le chagrin n’est pas nouveau pour Presley. Malgré la séparation d’Elvis en 1973, elle ne serait jamais tombée amoureuse du chanteur et a été dévastée lorsqu’il est décédé. Selon la source, c’est cette expérience qui l’a préparée à la situation actuelle qui affecte la famille.

“Priscilla a l’impression d’être toujours là avec elle, regardant en bas et veillant sur elle”, a partagé le point de vente. Outre la douloureuse tragédie familiale, Priscilla Presley a également dû faire face à la dégradation de Graceland au milieu des manifestations croissantes aux États-Unis en 2020.

«En ce qui concerne les graffitis à Graceland, je suis absolument horrifiée que ceux de notre propre ville aient déshonoré les murs entourant Graceland», a-t-elle écrit sur Facebook. «Je suis attristé par de tels actes et consterné par ce comportement. Nous avons pu nettoyer tous les graffitis grâce à notre équipe dévouée.