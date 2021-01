Samedi soir, Conor McGregor fera son retour tant attendu à l’UFC. Il affrontera Dustin Poirier lors du main event de l’UFC 257 depuis Fight Island à Abu Dhabi. Voici quand la bataille a lieu et comment regarder.

L’UFC 257 commence à 20 h HE avec les combats préliminaires. Ces premiers combats sont disponibles sur ESPN et fuboTV. La carte principale suit à 22 h HE et est exclusive à ESPN +. Le service de streaming est disponible sur Roku, Apple TV, Chromecast, PlayStation, Xbox One, Amazon Fire TV et tablette, iPhone et iPad, Oculus Go et sur les téléphones et tablettes Android. En tant qu’événement à la carte, l’UFC 257 coûtera 69,99 $.

RT b / c C’EST LE JOUR DU COMBAT 🗣 💎 @DustinPoirier vs 🇮🇪 @TheNotoriousMMA [ Get the #UFC257 PPV: https://t.co/ZSsZOYmZMy | B2YB @GEICO ] pic.twitter.com/4gBueQ6S22 – UFC (@ufc) 23 janvier 2021

L’événement principal mettant en vedette McGregor et Poirier sera une revanche d’un combat précédent de 2014. Les deux hommes se sont affrontés lors de l’UFC 178, avec McGregor remportant une victoire par élimination directe au premier tour en moins de deux minutes. Il a ensuite remporté les titres poids plume et poids léger tout en devenant l’un des plus grands noms des arts martiaux mixtes.

S’adressant à ESPN avant l’UFC 257, Poirier a expliqué en quoi il était différent du combattant qui a perdu contre McGregor il y a six ans. Il a dit qu’il était en colère à l’époque à propos de l’UFC qui l’avait apparemment mis en échec afin de faire de l’Irlandais une star, conduisant à un quasi-combat à la pesée. Des années plus tard, cependant, Poirier a adopté une mentalité différente. Il ne se fait plus d’illusions sur son rôle au sein du sport du MMA ou de l’UFC.

“Toutes ces choses que je pensais, elles étaient probablement vraies – mais je ne suis pas dans une bagarre avec ces gars”, a déclaré Poirier à ESPN. “La maturité m’a appris que ces gars ne sont pas mes amis. L’UFC n’est pas mon peuple. Ils me fournissent une arène pour jouer. C’est à moi. C’est entre mes mains. J’écris le livre page par page. , et je le comprends maintenant. “

En plus du combat McGregor-Poirier, la carte principale de l’UFC 257 mettra en vedette d’autres combattants hors pair. Dan Hooker affrontera Michael Chandler dans un combat léger tandis que Joanna Calderwood combattra Jessica Eye dans un match poids mouche féminin. De plus, Amanda Ribas affrontera Marina Rodriguez dans un match de poids paille féminin. Makhmud Muradov et Andrew Sanchez commenceront la carte principale avec un combat de poids moyen.