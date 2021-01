W

Nous sommes de retour en lock-out et les théâtres sont à nouveau fermés indéfiniment. Ce n’est guère le début d’année que nous espérions, mais la bonne nouvelle est que de nombreuses salles continuent de proposer des spectacles en ligne.

Bien que rien ne puisse se comparer à être assis dans un auditorium silencieux alors que les lumières s’éteignent, l’offre est largement suffisante pour occuper tout amateur de théâtre pendant que nous espérons des jours plus clairs. De Shakespeare au tout nouveau théâtre musical, voici le meilleur de ce qui est disponible à regarder en ligne.

Théâtre

C’est Netflix pour les fans du National Theatre: après des diffusions en direct hebdomadaires extrêmement populaires lors du premier verrouillage, le NT a écouté les appels du monde entier et a rendu certaines productions disponibles pour les regarder à la demande. La sélection actuelle comprend Three Sisters, Amadeus, Medea et Yerma, lauréate du prix Young Vic, ainsi que son panto frappé de verrouillage, Dick Whittington. Les téléspectateurs peuvent payer un abonnement mensuel pour accéder à l’ensemble du catalogue ou louer des productions individuellement. ntathome.com

(

Reece Lyons dans Overflow

/ Sharron Wallace)

La brillante pièce de théâtre de Travis Alabanza sur une femme trans emprisonnée dans une cabine de toilette de boîte de nuit était une bouffée d’air frais après des mois sans nouveau théâtre. Malheureusement, il n’a pu fonctionner que pendant quelques jours avant que des restrictions de niveau plus strictes ne l’obligent à être annulé, mais il y a maintenant une autre chance de le voir car le Bush diffusera des performances filmées en direct chaque jour cette semaine. 18-23 janvier, bushtheatre.co.uk/event/overflow-online

Que vous soyez dans l’enfer de l’école à la maison ou que vous manquiez simplement le son du pentamètre iambique, Shakespeare’s Globe propose un catalogue en ligne complet de productions disponibles à la location. De Michelle Terry en tant que Hamlet à Gemma Arterton dans La duchesse de Malfi, il y en a assez ici pour vous assurer que vous ne serez jamais barde (désolé). globeplayer.tv

The Old Vic a ouvert la voie l’année dernière en diffusant en direct des performances en direct. D’autres émissions seront annoncées plus tard cette année dans le cadre de sa série In Camera, mais d’ici là, il est possible de regarder les productions de l’année dernière – Lungs avec Claire Foy et Matt Smith, et Faith Healer avec Michael Sheen – en tant qu’enregistrements. Faith Healer disponible du 20 au 22 janvier, poumons disponibles du 27 au 29 janvier; oldvictheatre.com

Le rêve d’une nuit d’été

Cette lecture répétée de la comédie folle et magique de Shakespeare devrait être une occasion spéciale, avec Dan Stevens, Rebecca Hall, Luisa Omielan et Sara Kestelman dans son casting vedette. Mettez-le dans votre agenda – c’est pour une nuit seulement. 31 mars; shakefestival.com

Tout au long des derniers mois de la pandémie, Southwark Playhouse a dépassé son poids en proposant une gamme de productions diffusées en direct. Son précédent succès de la comédie musicale The Last Five Years est toujours disponible à la demande, et les prochains flux en direct incluent la pièce de Philip Ridley The Poltergeist et la nouvelle comédie musicale britannique The Sorcerer’s Apprentice. southwarkplayhouse.co.uk

(

Lin-Manuel Miranda à Hamilton

/ Disney)

Oui, nous savons que vous connaissez tous les mots. Oui, nous savons que vous l’avez déjà regardé 100 fois. Mais cet enregistrement magnifiquement capturé du chef-d’œuvre du théâtre musical de Lin-Manuel Miranda est sur Disney +, alors pourquoi ne pas le revoir? disneyplus.com

Crips sans contraintes

Graeae, une compagnie de théâtre de premier plan travaillant avec des artistes sourds et handicapés, a mis sur pied une deuxième série de courtes pièces de théâtre en ligne. Créé par des écrivains handicapés et des réalisateurs handicapés, il y a un casting de premier plan impliqué, y compris Sharon D Clarke et Harriet Walter. Pendant les cinq prochaines semaines, une nouvelle pièce sera diffusée tous les mardis et restera disponible pendant une semaine, avec une discussion filmée téléchargée le jeudi suivant. 19 janvier – 16 février, graeae.org

L’impressionnante première pièce de Samuel Bailey, lauréate du prix Papatango, sur un groupe de jeunes délinquants, a été suffisamment acclamée pour lui permettre d’être transféré dans le West End. Malheureusement, la pandémie l’a empêchée de se produire, mais l’émission a maintenant été filmée et sera disponible pour regarder pendant la majeure partie de février. 5-28 février; papatango.co.uk/shook

Ce court monologue de Terence Rattigan parle essentiellement d’une femme qui se saoule et parle à son mari décédé, et – entre de bonnes mains – c’est une classe de maître d’acteur. Bonne nouvelle, alors, que l’excellente Janie Dee assumera le rôle de huit représentations diffusées en direct. 16-21 février; allonherown.com

Juste au moment où vous pensiez que le théâtre immersif n’était plus vraiment immersif, quelqu’un vous fait un spectacle à vivre tout en prenant un bain. Présenté comme “ mi-narratif, mi-méditation ”, il s’agit de “ justice climatique et de notre relation avec l’eau ” (donc peut-être pas aussi relaxant que cela en a l’air). Toute personne qui réserve un billet recevra un petit paquet de ressources et un fichier audio, puis sera chargée de remplir la baignoire. 22 janvier – 12 février; fueltheatre.com/projects/thirst-trap

Musique classique

(

Salle Wigmore

/ PA)

Ses portes sont peut-être fermées, mais Wigmore Hall continue de jouer la musique. Un certain nombre de concerts enregistrés sur le site seront diffusés sur son site Web tout au long du mois de janvier et seront disponibles sur demande pendant 30 jours par la suite. wigmore-hall.org.uk

La comédie

Il y a beaucoup de stand-up à trouver sur les plateformes de streaming, mais aucun n’est aussi évocateur de l’expérience de stand-up que le catalogue de spectacles du Soho Theatre. Directement disponible sur le site Web de Soho et maintenant également sur Amazon Prime, vous vous sentirez presque comme si vous étiez vraiment dans un sous-sol miteux, buvant du vin et essayant d’éviter la première rangée pour ne pas être choisi. Jessie Cave, Dane Baptiste et Lucy Susan ne sont que quelques-uns des délices comiques proposés. sohotheatreondemand.com ou Amazon Prime

Danse

(

Zenaida Yanowsky comme Marguerite et Roberto Bolle comme Armand

/ © Tristram Kenton)

Tout au long de la pandémie, le Royal Ballet a diffusé ses précédentes productions dans le cadre du populaire programme #OurHouseToYourHouse du Royal Opera House. La prochaine étape sera Marguerite et Armand de Frederick Ashton, interprétée en 2017. La performance de Zenaida Yanowsky dans le rôle de Marguerite était sa dernière dans la compagnie après 23 ans. À partir du 15 janvier, roh.org.uk

Le Ballet national anglais dispose d’une plate-forme complète à la demande qui comprend un vaste catalogue de spectacles ainsi qu’une série de cours de formation de ballet, vous permettant de vous divertir et de rester actif. Les productions peuvent être louées pour trois jours et comprennent Giselle, Le Corsaire et La Sylphide d’Akram Khan. ondemand.ballet.org.uk

Scène numérique Sadler’s Wells

En plus des performances, des ateliers et des cours de danse, il est possible de plonger profondément dans des chorégraphes estimés tels que Kate Prince et Hofesh Schecter sur le site Web de Sadler’s Wells. Les vidéos vous feront découvrir leurs techniques et la réflexion derrière leurs émissions. sadlerswells.com

Opéra

(

Joyce DiDonato comme Cendrillon

/ Bill Cooper / Royal Opera House / ArenaPAL)

Parallèlement à des émissions régulières de ballet, le programme #OurHouseToYourHouse du Royal Opera House offre la possibilité de voir une production d’opéra passée. La prochaine étape sera Joyce DiDonato dans la version lyrique ludique de Massenet sur Cendrillon, Cendrillon. Du 22 janvier; roh.org.uk