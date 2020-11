Dimanche après-midi, quatre pilotes NASCAR mèneront le peloton au vert tout en cherchant à terminer leur saison avec une victoire au championnat. Denny Hamlin, Joey Logano, Brad Keselowski et Chase Elliott sont tous en lice pour la Bill France Cup et conviendront pour une course du vainqueur à Phoenix. C’est ici que se déroule le Season Finale 500.

La course finale de la série de coupes 2020 commence à 15 h HE. NBC diffusera l’action depuis Phoenix Raceway. Le diffuseur fournira également des commentaires avant la course à partir de 14 h HE. MRN et SiriusXM NASCAR Radio fourniront l’appel aux auditeurs. Rick Allen, Steve Letarte et Jeff Burton, 21 fois vainqueur de la Cup Series, commenteront pendant la course, aux côtés de Dale Earnhardt Jr.

Une année qui ne sera jamais oubliée. C’est le jour de la course à @PhoenixRaceway pour décider du championnat @NASCAR. Le double champion du Super Bowl @EliManning le met en place. #NASCAR # Championship4 pic.twitter.com/S02jlIsCY1 – #NASCARPlayoffs sur NBC (@NASCARonNBC) 8 novembre 2020

Keselowski est l’un des deux pilotes – avec Logano – à avoir remporté un championnat au plus haut niveau de NASCAR. Il avait auparavant remporté la victoire en 2012 et célébré en buvant une bière massive. S’il remporte un autre championnat dimanche, Keselowski sortira le même verre de la saison 2012 et boira à nouveau de la bière, quoique de manière un peu plus responsable.

“Ma femme m’a dit qu’elle préparerait le verre aussi longtemps que je promets de boire de manière responsable”, a déclaré Keselowski aux journalistes jeudi. “Il y a une petite histoire. Ces gens qui me connaissent savent que j’aime laisser les choses telles qu’elles étaient, ce qui signifie que nous avons localisé le verre de 2012. Il y avait encore de la bière dedans un peu au fond. Inutile de dire que ce n’était pas une vue agréable, mais c’était authentique, donc ma femme est en train de le nettoyer pendant que nous parlons, elle va l’envelopper, la mettre dans une jolie boîte enveloppée de bulles, et j’espère que nous la sortirons dimanche soir. “

Alors que les quatre espoirs du championnat se disputent le meilleur prix de NASCAR, une autre légende de la course terminera sa carrière. Jimmie Johnson, vainqueur de sept championnats, courra pour la dernière fois en tant que membre de Hendrick Motorsports. Il cherchera à terminer sa carrière en Cup Series avec une victoire finale, ce qui lui donnerait 84 victoires en Coupe et briserait l’égalité avec Cale Yarborough sur la liste de tous les temps. Une fois que Johnson aura terminé la course de dimanche, il se dirigera vers Chip Ganassi Racing et débutera sa carrière en IndyCar.