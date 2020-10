Samedi soir, le combattant de l’UFC Anderson Silva fera son retour dans l’octogone pour la dernière fois. Son dernier combat était une défaite contre Jared Cannonier à l’UFC 237 en mai 2019, et maintenant il affrontera Uriah Hall. Voici quand se déroule l’événement de la nuit d’Halloween.

L’UFC Vegas 12 se déroule à l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada. La carte préliminaire qui comprend six combats débutera à 16 h HE. La carte principale, qui présente cinq matchs très attendus, débutera à 19 h HE. ESPN + diffusera exclusivement l’intégralité de l’événement pendant que les fans se connectent afin qu’ils puissent regarder le combat final de la carrière de Silva.

Pour la dernière fois! 🇧🇷 @SpiderAnderson affronte @UriahHallMMA à la veille de son dernier événement UFC. [ #UFCVegas12 – LIVE on #ESPNPlus ] pic.twitter.com/i1mxySuo7P – UFC (@ufc) 30 octobre 2020

Le prix d’ESPN + est de 5,99 $ pour un mois de service ou 50 $ par an. Il existe également un forfait avec Hulu et Disney + qui coûte 13 $ par mois. Le service de streaming ne propose pas d’essai gratuit. ESPN + est disponible sur Roku, Apple TV, Chromecast, PlayStation, Xbox One, Amazon Fire TV et tablette, iPhone et iPad, Oculus Go et sur les téléphones et tablettes Android.

Silva, 45 ans, prend sa retraite de l’UFC après une carrière historique. Il a dominé la division des poids moyens et a régné en tant que champion d’octobre 2006 à juillet 2013. Silva a défendu son titre avec succès 10 fois tout en passant plusieurs fois aux poids lourds légers. Cependant, il a atteint un point de sa carrière où les pertes sont devenues plus fréquentes. Silva a perdu contre Chris Weidman en 2013, s’est cassé la jambe en deux lors d’un match revanche, puis a continué à aller 1-6.

“C’est le dernier combat. C’est sûr, c’est le dernier combat”, a déclaré Silva lors d’une interview avec MMA Junkie. “Probablement. J’adore le sport. J’ai préparé mon esprit pour ça. Je me suis préparé au combat toute ma vie, mais oui, c’est mon dernier combat à l’UFC.”

En plus de présenter le combat final de Silva, la carte UFC Vegas 12 présentera l’ancien joueur de la NFL Greg Hardy alors qu’il affronte Maurice Green dans un combat de poids lourds. Hardy n’a pas réussi à faire du poids au début, mais les responsables lui ont accordé une heure supplémentaire pour réduire le poids. Il a réussi à atteindre 264,5 livres lors de sa deuxième tentative et a créé une opportunité de gagner son deuxième combat consécutif. Hardy avait déjà battu Yorgan De Castro par décision unanime lors de l’UFC 249.

Le co-événement principal de l’UFC Vegas 12 comportera également une bataille entre deux combattants sur une séquence de victoires. Andre Fili (9-6 à l’UFC) a remporté trois de ses quatre derniers combats et a l’intention de revenir dans le top 15 avec une victoire. Cependant, il devra battre l’invaincu Bryce Mitchell (4-0 à l’UFC).