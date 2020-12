M

Le 14e jour de LaLiga est arrivé et cela pourrait être l’un des tours les plus intéressants à ce jour, la profondeur de l’équipe devant être testée après un milieu de semaine au cours duquel les 20 équipes étaient soit en Copa del Rey, soit en LaLiga.

À l’approche d’une 15e journée en milieu de semaine, les entraîneurs devront peut-être commencer à tourner encore plus et cela peut souvent produire des résultats aberrants.

L’action de la manche commence vendredi soir comme Athlétique club Bienvenue SD Huesca à San Mamés. L’entraîneur des Basques Gaizka Garitano a été sous pression dans les médias locaux ces dernières semaines, mais il garde de très bons souvenirs de ce match puisque son premier match à la tête de l’équipe de Bilbao était contre Huesca, une victoire 4-0 en Copa del Rey il y a un peu plus de deux ans.

Un résultat similaire serait très bienvenu pour Garitano cette fois, mais les visiteurs viennent de remporter leur première victoire en championnat de la saison le week-end dernier.

Samedi, c’est une journée de football très valencienne puisque les quatre clubs de la Communauté valencienne de LaLiga se présentent lors des quatre premiers matches.

Tout d’abord, c’est Elche CF voyage dans la capitale pour affronter un Atletico Madrid équipe qui cherche à rebondir après la défaite du Derby de Madrid le week-end dernier, sa première défaite nationale de la saison. Le match a une saveur particulièrement latine, et spécifiquement argentine, car les deux entraîneurs – Diego Simeone d’Atleti et Jorge Almiron d’Elche – sont originaires du pays sud-américain.

en relation

Le deuxième match de samedi voit FC Barcelone hôte Valence CF à 15h15 GMT, un match classique du football espagnol et qui a produit beaucoup de buts ces derniers temps. Il y a eu 23 buts au cours des cinq dernières rencontres de championnat entre ces deux équipes au Camp Nou, avec trois victoires pour le Barça, une pour Los Che et un match nul.

Rendre l’édition de cette année encore plus intrigante est le fait que Ronald Koeman affrontera le seul autre club qu’il a dirigé dans le football espagnol, un club où il a remporté une Copa del Rey mais a connu des difficultés en championnat en 2008.

( La Ligue )

Samedi soir à 17h30 GMT, il y a deux rencontres en même temps et les deux incluent également une équipe valencienne. Levante UD hôte Real Sociedad à la Ciutat de València pour un duel entre deux équipes qui ont pris l’habitude de dessiner des matchs ces dernières semaines. Simultanément, placé en bas CA Osasuna hôte Villarreal CF et sera déterminé à prendre quelques points à l’équipe d’Unai Emery en proie aux blessures.

Le match du samedi soir voit alors FC Séville prendre en charge Real Valladolid à la maison, un éventuel accessoire de peau de banane pour le club andalou avec les visiteurs sous une forme renaissante. C’est quatre victoires sur les six dernières pour le club dirigé par Ronaldo Nazario, ce qui signifie qu’ils sont dans leur meilleure forme de la saison jusqu’à présent. Ils viennent également de voir Shon Weissman, signature du record, ouvrir son compte de but et battre Cantolagua 5-0 lors de la Copa del Rey en milieu de semaine. Valladolid est confiant en ce moment et se dirigera vers le Ramon Sanchez-Pizjuan confiant de pouvoir créer la surprise.

Le match d’ouverture de dimanche offre une nouvelle occasion de profiter du haut vol d’Eduardo Coudet RC Celta côté. Ils ont été excellents depuis que l’Argentin a pris la relève en tant qu’entraîneur, en remportant trois sur le rebond et en battant récemment le Cadix CF à domicile, et maintenant ils ont un autre match à domicile comme ils accueillent. D. Alavés en Galice.

Un derby andalou suit, avec Grenade CF prendre en charge Real Betis dans une rivalité régionale d’autant plus importante cette année que les deux camps se disputent une place de qualification européenne. L’action de la 14e journée reste ensuite en Andalousie pour le match de dimanche soir entre Cádiz CF et Getafe CF. Les visiteurs n’ayant remporté aucun de leurs sept derniers matches de Liga, c’est un match énorme pour l’équipe de José Bordalás alors qu’ils affrontent l’équipe qui a vaincu le FC Barcelone lors de son dernier match à domicile. Avec les deux tenues jouant également un style de football similaire, cela pourrait être une bataille tactique fascinante.

( La Ligue )

L’action du week-end est ensuite clôturée dimanche soir avec SD Eibar contre Real Madrid à 20h GMT. Les supporters d’Eibar ont toujours de bons souvenirs de leur victoire 3-0 contre Los Blancos il y a deux saisons, tandis que la défaite 4-0 à domicile contre les hommes de Zinedine Zidane la saison dernière n’est pas si amusante pour les locaux. Il est difficile de savoir quelle version du Real Madrid se présentera pour celui-ci, mais il pourrait y avoir des objectifs si la capitale parvient à profiter des nombreuses absences de SD Eibar en défense. Et, si le Real Madrid gagne, il pourrait même terminer la 14e journée en tête du classement.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Nous pouvons gagner une commission sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.