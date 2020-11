C

Le football de la Ligue des champions revient ce soir alors que la compétition pour les places dans les huitièmes de finale de la compétition commence à se réchauffer.

Compte tenu du caractère tronqué de la saison 2020/21, les trois premières journées de phase de groupes de la campagne de la Ligue des champions se sont déroulées avant la trêve internationale.

Nous aurons maintenant une autre série des trois derniers matchs de groupe au cours des trois prochaines semaines, avec tout encore à jouer pour tout le continent.

Manchester United est en action contre Istanbul Basaksehir à Old Trafford ce soir – et l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer doit rebondir après un choc qui a battu la Turquie la dernière fois. United a déjà battu le PSG et le RB Leipzig, et ces deux-là s’affrontent à Paris dans l’un des matchs du tour.

Chelsea, rivaux de United en Premier League, joue également ce soir et peut sceller la qualification pour les huitièmes de finale avec une victoire sur Rennes en France.

Ailleurs, un Barcelone en difficulté se dirige vers le Dynamo Kyiv à la recherche d’un résultat, tandis que le Borussia Dortmund espère qu’Erling Haaland continuera sa forme sensationnelle en tant que BVB face au Club de Bruges.

Avec chaque jeu disponible pour regarder à la télévision via BT Sport (ou diffuser via l’application BT Sport ce soir), voici comment suivre toute l’action.

17 h 55 | Krasnodar vs Séville | BT Sport 15h55 | Rennes vs Chelsea | BT Sport 38h00 | Juventus vs Ferencvaros | BT Sport Extra 28h00 | Dynamo Kyiv vs Barcelone | BT Sport Extra 38h00 | PSG vs RB Leipzig | BT Sport ESPN8: 00pm | Man United vs Istanbul Basaksehir | BT Sport 28h00 | Lazio vs Zenit | BT Sport Extra 58h00 | Borussia Dortmund vs Club Brugge | BT Sport Extra 4

