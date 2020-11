Pour la Nasa, cela marque le début de l’utilisation d’entreprises privées comme «service de taxi» pour transporter son équipage à destination et en provenance de la station spatiale.

L’agence spatiale américaine a annoncé cette semaine qu’elle avait certifié la capsule Crew Dragon de SpaceX et la fusée Falcon 9 pour transporter des astronautes, ce qui en fait le premier système commercial de vol spatial humain de l’histoire.

Voici tout ce que vous devez savoir:

Quelle heure est le lancement? Comment puis-je le regarder?

L’équipage devrait décoller du complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center en Floride à 00 h 49, heure britannique, le 15 novembre, dans un voyage qui devrait durer environ neuf heures.

Il sera disponible pour diffusion en direct sur le site Web de SpacesX.

Que se passera-t-il après le décollage

Peu de temps après le décollage, la fusée Falcon 9 se séparera en un premier étage et un deuxième étage.

La première étape retournera à un navire de débarquement SpaceX stationné au large des côtes de Floride, tandis que la deuxième partie de la fusée continuera le voyage avec le Crew Dragon.

(

Une fusée SpaceX Falcon 9 avec le vaisseau spatial Crew Dragon de la société à bord

/ NASA / . via .)

Une fois en orbite, le Crew Dragon se séparera de la deuxième étape et voyagera à environ 17 000 mph.

La mission actuelle, nommée Crew 1, verra la capsule Crew Dragon transporter Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker de la Nasa, ainsi que le japonais Soichi Noguchi, jusqu’à la station spatiale.

Les astronautes passeront six mois sur le laboratoire spatial en orbite, menant des expériences scientifiques et effectuant diverses autres tâches.

L’engin devrait se réunir et accoster avec la station spatiale dimanche à 9 h 20, heure britannique.

Les astronautes rejoindront trois autres résidents de la station spatiale – Kate Rubins de la Nasa et les Russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov – pour faire partie de l’équipage de l’Expédition 64.

Pendant ce temps, l’autre service de taxi à louer de la Nasa, Boeing, ne devrait pas faire voler son premier équipage avant l’été prochain.

Pourquoi ce lancement est-il important?

Depuis la fin de son programme de navette spatiale en 2011, la Nasa a dépendu de l’agence spatiale russe Roscosmos pour transporter ses astronautes jusqu’à la station spatiale, pour un coût d’environ 90 millions de dollars américains (67 millions de livres sterling) par siège.

En 2014, il a attribué des contrats à SpaceX et à Boeing pour fournir des services de lancement avec équipage à la station spatiale dans le cadre de son programme d’équipage commercial.

La certification SpaceX met fin à la dépendance de la Nasa envers la Russie et coûte environ 55 millions de dollars américains (40 millions de livres sterling) par astronaute.

Phil McAlister, directeur du développement des vols spatiaux commerciaux à la Nasa, a déclaré dans un communiqué: «Le partenariat de la Nasa avec l’industrie privée américaine change l’arc de l’histoire des vols spatiaux humains en ouvrant l’accès à l’orbite terrestre basse et à la Station spatiale internationale à plus de gens, plus de science et plus d’opportunités commerciales.

«Nous sommes vraiment au début d’une nouvelle ère de vols spatiaux habités.»

En mai, la société d’Elon Musk est entrée dans l’histoire en devenant la première entreprise privée à envoyer des humains en orbite.

Les astronautes américains Robert Behnken et Douglas Hurley se sont rendus à la station spatiale et en sont revenus dans le cadre d’une mission visant à démontrer la capacité de SpaceX à effectuer en toute sécurité des missions avec équipage.