Les séries éliminatoires de la NFL sont enfin là. Après une longue saison régulière 2020, 14 équipes s’affronteront pour voir qui est le meilleur de la ligue. Les séries éliminatoires de cette année sont légèrement différentes de celles des 30 dernières années, car le peloton est passé de 12 à 14 équipes, ce qui signifie qu’il y aura six matchs éliminatoires samedi et dimanche. Les deux meilleures équipes de chaque conférence (Kansas City Chiefs en AFC, Green Bay Packers en NFC) ne joueront pas cette semaine car elles sont éteintes. Cependant, les fans de la NFL vont être régalés car ils verront six matchs convaincants en deux jours. Voici un aperçu de la façon dont les fans peuvent regarder chaque match du Super Wild Card Weekend.

Indianapolis Colts (11-5) vs Buffalo Bills (12-4): Le premier match du week-end débutera à 1 h 05 HE sur CBS et CBS All Access samedi. Les Bills sont l’une des équipes les plus chaudes de la NFL, remportant leurs six derniers matchs après avoir subi une défaite contre les Cardinals de l’Arizona le 15 novembre. Les Colts ont disputé les séries éliminatoires deux des trois dernières années et cherchent à amener Philip Rivers à la Super Bowl avant sa retraite.

Los Angeles Rams (10-6) contre Seattle Seahawks (12-4): Le deuxième match du samedi débutera à 16 h 40 HE sur Fox. Ce sera la troisième fois que les Rams et les Seahawks s’affronteront cette année, les Seahawks remportant le dernier match en décembre. Les Rams ont atteint le Super Bowl en 2018 tandis que les Seahawks ont remporté le Super Bow en 2013 et sont venus à un mètre de remporter un autre titre l’année suivante.

Tampa Bay Buccaneers (11-5) contre l’équipe de football de Washington (7-9): Le dernier match du samedi débutera à 20h15 sur NBC. Washington a fait les séries éliminatoires avec un dossier perdant en raison de sa victoire au NFC Est. Et tandis que Chase Young de Washington est prêt pour Tom Brady, cela ne suffira peut-être pas car Brady entre dans le concours avec beaucoup d’élan. Il a terminé la saison avec 40 passes de touché pour accompagner ses 4 633 verges par la passe.

Ravens de Baltimore (11-5) contre Titans du Tennessee (11-5): Le premier match de dimanche débutera à 13 h 05 sur ESPN, ABC, ESPN et Freeform. Il s’agit d’une revanche du match de division de l’année dernière, et les Ravens cherchent à se venger de Derrick Henry et de sa compagnie. Henry a terminé la saison 2020 avec 2207 verges au sol et 17 touchés.

Chicago Bears (8-8) contre New Orleans Saints (12-4): Bears and Saints s’y rendra à 16h40 sur CBS, Amazon Prime Video et Nickelodeon. Ce sera la première fois que Nickelodeon diffusera un match éliminatoire de la NFL, et les fans espèrent que l’équipe gagnante sera amincie. Les Saints cherchent à obtenir une autre bague du Super Bowl pour Drew Brees, qui pourrait prendre sa retraite après cette année.

Cleveland Browns (11-5) contre Pittsburgh Steelers (12-4): Le dernier match wild-card débutera à 20h15 sur NBC, Telemundo et Peacock. Les Browns sont en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002 mais seront sans l’entraîneur-chef Kevin Stefanski, qui a été testé positif au COVID-19. Ils affrontent les Steelers, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs sur cinq après avoir débuté la saison 11-0.