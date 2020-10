La cinquième semaine de la saison NFL est arrivée et débutera avec Tom Brady devant un public national. Les Buccaneers de Tampa Bay 3-1 se rendront à Soldier Field pour affronter les Bears de Chicago 3-1 le jeudi soir. Au cours des quatre dernières semaines, Thursday Night Football n’a pu être vu que sur le réseau NFL. Cependant, le match de ce soir sera diffusé sur Fox et le réseau NFL à 20 h 20. Le jeu peut également être diffusé en direct sur Amazon Prime ainsi que sur l’application Yahoo Sports. Joe Buck et Troy Aikman auront l’appel pour le match de ce soir. Erin Andrews et Kristina Pink feront leur rapport de côté.

Les Bucs entrent dans le match avec beaucoup d’élan, remportant leurs trois derniers matchs après avoir perdu le premier match de la saison face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Tous les yeux seront rivés sur Brady alors qu’il sort d’un match de cinq touchés contre les Chargers de Los Angeles. Mais ce qui rend ce match très intéressant, c’est qu’il s’agira d’un match revanche du Super Bowl pour les deux quarts de départ – Brady et Nick Foles. Il y a quelques semaines, les Bears ont pris la décision de faire de Foles le QB de départ. La dernière fois que les deux se sont rencontrés, Brady était avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et Foles était avec les Eagles de Philadelphie au Super Bowl LII. Foles a mené les Eagles à un championnat et a été nommé MVP du Super Bowl. Maintenant, il cherche à être les Bears à partir de QB pour de bon.

“En tant que joueur, c’est quelque chose que vous aimeriez toujours – être quelque part et continuer à construire ces relations”, a déclaré Foles mardi, rapporté par ESPN. «Mais en même temps, la bénédiction de faire partie d’équipes différentes et d’être à des endroits différents est que vous pouvez rencontrer beaucoup de gens différents, les connaître et faire partie de communautés différentes. C’est quelque chose que ma femme et moi avons. embrassé tout au long de ce voyage. “

Les Bears ont subi leur première défaite de la saison dimanche dernier face aux Colts d’Indianapolis 19-11. Foles, qui a lancé pour 249 verges, un touché et une interception dans la défaite, a déclaré qu’il était prêt à avancer rapidement contre les Bucs. “Je ne pense pas avoir jamais joué dans une saison invaincue”, a déclaré Foles, rapporté par Bears Wire. Chaque fois que vous perdez, cela montre plus que les victoires. Vous ne voulez jamais perdre, mais cela en fait partie. ”