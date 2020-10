Une semaine 5 intéressante de la saison NFL se termine par une histoire de la nouvelle école contre la vieille école. Le quart-arrière recrue Justin Herbert a été officiellement nommé partant des Chargers de Los Angeles et cherchera à mener son équipe à une grande victoire contre le futur QB Drew Brees et les New Orleans Saints au Hall of Fame. Le jeu sera présenté sur Monday Night Football, qui peut être vu sur ESPN ce soir à 20h15.ET Chargers vs. Saints sera également disponible en streaming sur l’application ESPN.

Les Chargers (1-3) cherchent à se remettre sur les rails après avoir perdu leurs trois derniers matchs. En dépit d’être sur une séquence de trois défaites consécutives, les Chargers ont été compétitifs car ils ont perdu chacun des trois affrontements de sept points ou moins. Les Chargers ont pris la décision d’aller avec Herbert comme partant contre Tyrod Taylor qui a été nommé QB1 au début de l’année.

“Il ne l’a pas bien pris parce qu’il veut diriger cette équipe. Mais c’est un pro. C’est l’un des meilleurs pros que j’ai côtoyés. Il soutiendra Justin comme il l’a fait. Il est toujours capitaine de cette équipe de football. », A déclaré l’entraîneur des Chargers Anthony Lynn aux journalistes la semaine dernière par Chargers Wire. Quant à Herbert, il est prêt à montrer ce qu’il peut faire devant un public national.

“C’est un signe de tout le travail acharné que nous avons déployé au fil des ans”, a déclaré Herbert tel que rapporté par 247Sports. “Je dois remercier tous les entraîneurs et coéquipiers en cours de route. Ça a été tout un voyage pour arriver ici. Cela n’a pas été facile. Mais maintenant, le travail commence. Travailler dur, continuer à travailler dur, regarder un film, préparez-vous, faites les choses sur et hors du terrain, et de bonnes choses viendront pour notre équipe.

Les Saints (2-2) cherchent à suivre les Buccaneers de Tampa Bay, qui occupent la première place de la NFC Sud. C’est un match spécial pour Brees car il a été repêché par les Chargers au deuxième tour en 2001, mais a quitté l’équipe après la saison 2005 pour diverses raisons, notamment l’équipe qui rédigeait Philip Rivers et ne recevait pas un gros contrat quand il est devenu agent libre. Il a signé avec les Saints en 2006 et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl trois ans plus tard.