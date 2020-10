La semaine 6 de la saison NFL se termine par un double en tête lundi soir. Le début du match met en vedette les Chiefs de Kansas City contre les Buffalo Bills, et le match aux heures de grande écoute oppose les Cardinals de l’Arizona aux Cowboys de Dallas. Chiefs vs. Bills sera diffusé sur Fox à 17 h HE. Cardinals vs Cowboys sera diffusé sur ESPN à 20 h 15 HE.

La raison pour laquelle deux matchs sont joués lundi soir est liée à la pandémie de COVID-19. Les Bills ont affronté les Titans du Tennessee mardi dernier, un match initialement prévu dimanche dernier. Les Titans faisaient face à une épidémie de COVID-19 alors que plusieurs joueurs et membres du personnel étaient testés positifs pour le virus. Les Chiefs et les Bills viennent de subir leurs premières défaites de l’année, les Chiefs perdant face aux Las Vegas Raiders et les Bills tombant face aux Titans.

Une chose que les fans regarderont dans le match des Chiefs-Bills est le match de quart-arrière entre Patrick Mahomes et Josh Allen. Mahomes a mené les Chiefs à une victoire au Super Bowl en février, tandis qu’Allen est l’une des étoiles montantes de la ligue. “Ce sera évidemment amusant de se mesurer à un concurrent comme celui-là”, a déclaré Allen sur le site officiel de l’équipe en parlant de Mahomes. “Sur le terrain, les choses qu’il fait sont incomparables. La façon dont il peut lancer hors de la plate-forme et il y a des mouvements oculaires et vraiment sa reconnaissance du jeu et l’année dernière aussi, il ne fait que s’améliorer. Donc, aller contre lui ça va être amusant, évidemment, c’est amusant de le regarder. “

Le match des Cardinals et des Cowboys est important pour les deux équipes car elles cherchent à rester dans la course aux séries éliminatoires. Les Cardinals ont pris un bon départ, mais sont à deux matchs derrière les Seahawks de Seattle pour la tête de la NFC West. Les Cowboys sont au sommet de la NFC Est malgré un dossier de 2-3. C’est aussi le premier match que les Cowboys joueront depuis la défaite du quart Dak Prescott à la suite d’une blessure à la cheville qui a mis fin à la saison la semaine dernière.

“De toute évidence, je suis habitué à commencer depuis neuf ans”, a déclaré Andy Dalton, qui débutera ce soir comme quart-arrière des Cowboys. “Mon rôle était un peu différent pour ces cinq premiers matchs, étant derrière Dak, mais maintenant c’est comme si ça revenait à ce que c’était pour moi.”