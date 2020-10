Le NFC South sera exposé ce soir alors que les Falcons d’Atlanta affronteront les Panthers de la Caroline. Les deux équipes ne sont pas là où elles veulent être en termes de bilan, mais lorsque les Falcons et les Panthers se font face, c’est toujours un jeu amusant et divertissant. La semaine 8 du football du jeudi soir peut être vue sur la vidéo Fox, NFL Network et Amazon Prime à 20 h 20 HE. Le jeu peut également être diffusé sur l’application Yahoo Sports.

Les Falcons et les Panthers se sont rencontrés plus tôt cette année et la Caroline est repartie avec une victoire de 23-16. Les Panthers ont pris une avance de 20-7 à la mi-temps et n’ont jamais regardé en arrière. Le demi offensif des Panthers Mike Davis, originaire d’Atlanta, a accumulé 89 verges et enregistré 60 verges sur réception et un touché dans la victoire. Le quart-arrière des Falcons, Matt Ryan, a eu du mal, lançant une interception et enregistrant une note de 63,6 passeurs.

Les Falcons ont subi un certain nombre de défaites difficiles cette saison, y compris la semaine dernière contre les Lions de Detroit. Après que Todd Gurley ait marqué le touché d’approbation avec 1:04 à jouer au quatrième quart, les Lions ont parcouru la longueur du terrain et ont marqué le touché égalisateur sans temps restant. Les Lions ont donné un coup de pied au point supplémentaire pour gagner le match.

“J’étais fou comme l’enfer”, a déclaré Gurley en parlant de marquer le touché. “J’essayais de ne pas le faire. Mon élan m’a pris. C’est un peu fou. La dernière fois que j’ai joué à Detroit, je suis tombé. Cette fois, je finis par marquer. C’est comme si ce qui se passe revient. Ce n’est qu’une de ces situations malheureuses. J’ai été dans beaucoup de ces situations depuis mon année de recrue – environ six ou sept ans. Je suis toujours descendu. C’est malheureux ici. “

Les Panthers viennent de subir une défaite de 27 à 24 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Le botteur Will Lutz a frappé le panier gagnant pour les Saints avec 7:55 à jouer au quatrième quart. Les Panthers n’ont enregistré que 37 verges au sol dans la défaite. L’équipe espérait avoir le demi-offensif vedette Christian McCaffery dans l’alignement ce soir, mais il est toujours blessé en réserve en raison d’une blessure à la cheville. En seulement deux matchs cette année, McCaffrey s’est précipité pour 156 verges et deux touchés. Il a été nommé dans la première équipe All-Pro en 2019 après avoir couru pour 1387 et totalisé 1005 verges sur réception.