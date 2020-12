Après notre collision arrive sur Netflix

Et à venir ce mois-ci, After We Collided rejoindra également After en streaming. Le deuxième film est sorti en salles dans le monde entier en septembre au milieu de la pandémie COVID-19, mais a réussi à bien se débrouiller pour lui-même, atteignant le top 20 des films les plus rentables de 2020 dans le monde avec ses 47,9 millions de dollars. Le deuxième film suit Tessa alors qu’elle effectue un stage d’édition et rencontre Trevor de Dylan Sprouse, un collègue maladroit à la suite d’une brouille avec Hardin.

Dans After We Collided, Anna Todd s’est davantage impliquée dans le processus d’écriture en tant que co-scénariste du scénario, en plus d’être également une productrice active. Le film est également réalisé par Roger Kumble, qui a dirigé Cruel Intentions en 1999. After We Collided arrive sur Netflix le 22 décembre. Définissez un rappel pour After We Collided On Netflix Here.

Avez-vous envisagé d’utiliser un VPN? Vous pouvez déjà en utiliser un pour sécuriser votre accès Internet lorsque vous utilisez le Wi-Fi public, mais saviez-vous que vous pouvez utiliser un VPN pour regarder votre contenu en streaming préféré lorsque vous voyagez hors de la région? Si vous voyagez hors de la région des États-Unis et que vous souhaitez toujours regarder les films After sur Netflix, envisagez d’utiliser un VPN.