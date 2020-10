La septième semaine de la saison NFL démarre avec un match intéressant. Les Giants de New York et les Eagles de Philadelphie sont partis pour des départs lents, mais le vainqueur sera probablement en première place dans la NFC Est. En fait, il est très possible que le champion NFC Est puisse terminer la saison avec un record perdant. Giants vs Eagles peut être vu sur Fox et le réseau NFL à partir de 20h20.Il peut également être diffusé sur Amazon Prime et l’application Yahoo Sports.

Les Giants (1-5) sont aux prises avec un certain nombre de problèmes, et le fait que le demi offensif Saquon Barkley soit absent de la saison n’améliore pas les choses. Cependant, ils viennent de remporter une victoire de 20 à 19 contre les Redskins de Washington pour suivre le rythme des autres équipes de la NFC Est. Si les Giants veulent changer les choses, le quart Daniel Jones devra faire plus de jeux car il n’a lancé que trois passes de touché et six interceptions. L’une des principales raisons pour lesquelles les Giants ont gagné dimanche dernier était que Jones a utilisé ses jambes pour faire des jeux, se précipitant pour 74 verges en sept courses.

“Daniel a fait du bon travail en opérant ce qu’est le plan de match et les jeux qui ont été réclamés pour lui”, a déclaré mardi l’entraîneur des Giants Joe Judge via le New York Post. «Nous voulons qu’il soit agressif, nous voulons juste qu’il soit intelligent. Là [are] les moments où notre plan de match peut inclure de jeter la chose sur le terrain lors de passes profondes. Là [are] des moments où peut-être un peu de nickel et de gradation, amener le ballon à quelques gars en dessous, les laisser attraper et courir le ballon. “

Les Eagles (1-4-1) sont considérés comme l’une des équipes les plus décevantes de la NFL. Après avoir remporté le Super Bowl en 2017, les Eagles ont perdu en ronde de division des séries éliminatoires en 2018 et ont pu remporter le NFC Est l’année dernière avec seulement un dossier de 9-7. Le quart Carson Wentz démarre lentement, ne complétant que 58% de ses passes avec huit touchés et neuf interceptions.

“Vraiment, la semaine dernière, cette semaine, évidemment, la fin n’est pas ce que nous voulions”, a déclaré Wentz après la défaite dimanche contre les Steelers de Pittsburgh dimanche dernier via le site officiel de l’équipe. “Mais voir la façon dont les gars se sont battus et se sont battus dans les deux matchs, se sont ralliés, et la résilience de cette équipe est quelque chose que je ne pense pas que vous puissiez remettre en question et la ténacité de ces gars. Je veux dire, vous avez des blessures partout et vous avez des gars qui viennent peut-être juste d’arriver cette semaine. “