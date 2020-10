La semaine 7 de la saison NFL se termine par un match de haut niveau NFC. Les Bears de Chicago affronteront les Rams de Los Angeles, et les deux équipes sont bien engagées dans l’année. Le match sera présenté sur le Monday Night Football d’ESPN ce soir à 20 h 15 HE. En plus d’être à la télévision, le jeu peut être diffusé sur l’application ESPN.

Les fans de la NFL ont hâte de voir deux des meilleurs joueurs défensifs de la ligue s’y attaquer. Le secondeur des Bears Khalil Mack et le joueur de ligne défensive des Rams Aaron Donald ont remporté trois des quatre derniers prix du joueur défensif de l’année et ont une chance de le gagner cette année. Mack a remporté le prix en 2016 lorsqu’il était membre des Oakland Raiders. Il a été échangé aux Bears en 2018 et a continué à avoir un impact, y compris cette saison où il a marqué 4,5 sacs en six matchs. La seule chose que les ours surveillent, c’est la santé de Mack, qui souffre d’une blessure au dos.

“Je pense que tout ira bien”, a déclaré l’entraîneur des Bears, Matt Nagy, via Colleen Kane du Chicago Tribune. “L’arriéré est plus que tout juste de la douleur. C’est probablement juste plus préventif qu’autre chose. Je ne suis pas vraiment inquiet pour le moment.” Donald, lauréat du prix du joueur défensif de l’année en 2017 et 2018, sera prêt à partir ce soir et cherche à augmenter son total de sacs. En six matchs, Donald a enregistré 7,5 sacs. Et en 100 matchs dans la carrière de Donald, il a récolté 79,5 sacs, ce qui le classe 77e de tous les temps.

Plus tôt ce mois-ci, Donald a posté quatre sacs contre l’équipe de football de Washington et a ensuite expliqué aux journalistes comment il l’avait fait. “Quand j’ai l’opportunité d’obtenir ces blocs face à face, je dois en profiter et je dois continuer à le faire, continuer à m’améliorer et continuer à essayer d’être productif”, a déclaré Donald par Pro Football Parler.

Les Bears ont été l’une des équipes surprenantes de la NFL. Après avoir terminé 8-8 l’an dernier, Chicago peut avoir le meilleur bilan de la NFC avec une victoire ce soir, malgré l’incertitude à la position QB. Les Rams ont terminé avec une fiche de 9-7 la saison dernière et ont raté les séries éliminatoires. Une victoire ce soir les rapprocherait de la tête du NFC West détenue par les Seahawks de Seattle.