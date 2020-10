Les fans de la NFL sont dans un régal car deux matchs seront joués ce soir. Cela s’est produit pendant la semaine 1, mais a été planifié des mois à l’avance. C’était un mouvement de dernière minute alors que le match des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Chiefs de Kansas City était repoussé de dimanche après-midi. Ce match débutera à 19 h 05 HE sur CBS. Quant au match original de Monday Night Football, Atlanta Falcons contre Green Bay Packers, ce match sera vu sur ESPN à 20h50 HE.

La raison pour laquelle le match des Patriots-Chiefs a été reporté était que le quart-arrière des Patriots, Cam Newton, a été testé positif au COVID-19 samedi, ce qui a conduit l’équipe à faire plus de tests pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’épidémie. Dimanche, Newton est allé sur Instagram pour remercier ses fans pour le soutien qu’ils ont montré au cours des dernières 24 heures.

“Je ne questionnerai JAMAIS le raisonnement de DIEU; je répondrai toujours par ‘OUI SEIGNEUR’‼ ️”, a écrit Newton sur Instagram. «J’apprécie tout l’amour, le soutien et les BIEN SOUHAITS. Les Patriots ont quitté la Nouvelle-Angleterre pour Kansas City plus tôt dans la journée. L’équipe sera sans Newton, ce qui est une grosse perte car il a pris un très bon départ. Quant aux Chiefs, ils sont sans doute la meilleure équipe de la NFL car ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés en février lorsqu’ils ont remporté le Super Bowl. Les Chiefs marquent des points à un rythme rapide grâce à QB Patrick Mahomes qui a accompli beaucoup cette saison, notamment devenir MVP du Super Bowl et être fiancé à sa petite amie de longue date.

Une autre équipe qui est chaude est les Packers qui sont également invaincus. Ils accueillent les Falcons d’Atlanta qui sont à la recherche de leur première victoire de l’année. Les Falcons ont été un sujet brûlant pour un certain nombre de raisons. Les fans estiment que l’équipe devrait être 2-1 (ou 3-0) en fonction de la façon dont ils ont joué. Cependant, les Falcons ont du mal à terminer les matchs car ils ont perdu une avance de 20 points contre les Cowboys lors de la semaine 2 et une avance de 16 points contre les Bears de Chicago la semaine dernière. Maintenant, les Falcons doivent trouver un moyen de ralentir Aaron Rodgers, qui a lancé neuf touchés et aucune interception en trois matchs cette saison.