Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ne sont pas habitués à être dans cette position. L’équipe est 2-5 et sur le point de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008. Cependant, ils peuvent commencer à changer les choses ce soir quand ils affronteront les Jets de New York qui n’ont pas encore gagné un match. L’édition de la semaine 9 de Monday Night Football est diffusée à 20 h 15 HE sur ESPN. Patriots vs Jets peuvent également être diffusés sur l’application ESPN.

Les Patriots ont perdu leurs quatre derniers matchs après avoir débuté la saison 2-1. Cam Newton n’a pas semblé vif toute l’année, lançant deux passes de touché et sept interceptions avec une cote de 73,2. L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, a récemment parlé des difficultés de l’équipe et a expliqué pourquoi ils ne gagnaient pas de matchs.

“Ecoutez, nous avons payé 1 million de dollars à Cam Newton. Je veux dire qu’il est évident que nous n’avions pas d’argent. Ce n’est la faute de personne”, a-t-il déclaré sur WEEI Boston. “C’est ce que nous avons fait ces cinq dernières années. Nous avons vendu et remporté trois Super Bowls, joué dans un quatrième et joué dans un match de championnat de l’AFC. Cette année, nous avons eu moins de travail. Ce n’est pas une excuse, c’est juste un fait. ” Bien que Belichick considère l’ensemble de la liste comme la raison du manque de succès de l’équipe, Newton dit que son jeu est la raison pour laquelle l’équipe se débat.

“Je mets toujours en péril le succès de cette équipe en raison de mes performances médiocres en matière de protection du football”, a déclaré Newton après la défaite de dimanche contre le Buffalo Bill. “L’entraîneur me fait confiance avec le ballon entre mes mains, et je n’en voudrais pas d’autre façon, et je dois juste faire un meilleur travail de le protéger. “

Les Jets ont un certain nombre de problèmes des deux côtés du ballon, et cela commence avec le quart-arrière Sam Darnold qui ne jouera probablement pas ce soir en raison d’une blessure à l’épaule. Joe Flacco, qui a mené les Ravens de Baltimore à une victoire au Super Bowl en 2012, devrait prendre le départ.

“Je suis définitivement beaucoup plus [comfortable in the offense] que je ne l’étais il y a quelques semaines lorsque je commençais mon premier départ ou même lorsque je devais entrer contre les Broncos », a déclaré Flacco sur le site officiel des Jets.« Je me sens à l’aise avec tous les gars, je me sens à l’aise avec la clique. Juste pour me sentir à l’aise avec le jeu dans son ensemble, je suis sorti, j’ai joué à nouveau. J’ai eu les pieds mouillés et tout ce genre de choses. Je me sens vraiment bien en entrant dans le match. “