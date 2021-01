M

Les illions du monde entier seront à l’écoute mercredi alors que Joe Biden est assermenté en tant que président des États-Unis.

Les inaugurations précédentes ont parfois attiré plus d’un million de spectateurs au National Mall de Washington DC, pour regarder la cérémonie sur des écrans de télévision géants et le nouveau président défilant à pied du Capitole à la Maison Blanche. Des bals et des fêtes dans les salles de bal des hôtels et les salles de congrès de la ville ont accueilli les clients avec du champagne et de la musique de stars.

La ville ne verra que peu de l’augmentation de 107 millions de dollars (78,6 millions de livres sterling) des recettes fiscales qu’une semaine d’inauguration apporte normalement, estime le Downtown DC Business Improvement District.

(

Donald Trump lors de son investiture

/ AP)

Voici tout ce que vous devez savoir:

À quelle heure commence la cérémonie?

L’inauguration commencera à 16 heures, heure moyenne de Greenwich (GMT).

Comment puis-je le regarder?

L’inauguration sera diffusée par tous les principaux réseaux d’information américains, notamment CNN, MSNBC, ABC, CBS News et Fox News.

Il sera également disponible pour diffuser sur les offres en ligne de ces points de vente.

La BBC et Sky sont également susceptibles de le diffuser sur leurs chaînes d’information 24h / 24.

The Evening Standard publiera également l’événement sur un blog en direct.

Qui y jouera?

Lady Gaga chantera l’hymne national américain pour la cérémonie de prestation de serment.

Garth Brooks et Jennifer Lopez se produiront également.

M. Brooks a promis un spectacle acoustique épuré. M. Brooks a déclaré qu’il se produirait en solo en faisant “des trucs décomposés et rudimentaires” et a fait allusion à des reprises d’auteurs-compositeurs de l’extérieur des États-Unis.

Il n’a pas l’intention de chanter son “We Shall Be Free”, socialement conscient, qu’il a interprété lors de l’inauguration d’Obama.

Brooks a félicité les Bidens pour leur “détermination à faire du bien” et a déclaré qu’il se félicitait de la possibilité d’aider le pays à guérir.

Dans quelle mesure l’événement sera-t-il sécurisé?

Les inaugurations présidentielles sont normalement des événements de haute sécurité, avec des détecteurs de métaux aux points d’entrée clés, des zones d’accès restreint uniquement et la Garde nationale complétant l’application de la loi locale et fédérale. Mais le niveau de précautions cette année est sans précédent.

Les services secrets américains ont renforcé la sécurité dans et autour du Capitole une semaine plus tôt en préparation, et le centre-ville est essentiellement verrouillé avec des rues bloquées, de hautes clôtures installées et des dizaines de milliers de gardes nationaux et d’autres agents des forces de l’ordre stationnés dans la zone.

Même avec ces précautions, les responsables américains de la défense ont poussé le FBI à contrôler tous les 25 000 soldats de la Garde nationale entrant dans la région. Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a déclaré lundi dans un communiqué que le contrôle des troupes de la Garde nationale se poursuivait et que le Pentagone n’avait trouvé à ce jour aucun renseignement indiquant une menace interne.