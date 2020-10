Le Sénat est sur le point de confirmer Amy Coney Barrett à la Cour suprême lors d’un vote de confirmation lundi soir. Alors que le vote, qui a le potentiel de remodeler la Cour suprême pour les années à venir, peut avoir lieu à Capitol Hill, mais les Américains de tout le pays peuvent le regarder se dérouler dans le confort de leurs canapés.

L’heure du vote de confirmation final n’est pas encore confirmée, même si elle devrait avoir lieu après 18h30 HE. Dimanche, le Sénat a décidé de limiter le débat à 30 heures, après quoi le vote final pour confirmer Barrett aura lieu. Cela signifie que le vote, selon WHIO TV 7, aura probablement lieu vers 20 h HE. Les Américains pourront regarder le vote de chez eux via les réseaux câblés, avec Fox News et CNN confirmés pour diffuser le vote en direct. D’autres chaînes du réseau – ABC, CBS, NBC et Fox – n’ont pas encore révélé leurs plans, même si elles sont également susceptibles de diffuser le vote.

Pour ceux sans câble ou prêts à être en déplacement au moment du vote, il sera également retransmis en direct par CSPAN sur YouTube. Ce livestream est accessible en cliquant ici. Le livestream devrait commencer à 19 h HE, mais il est soumis au moment où le vote commence.

Le vote de lundi soir interviendra 30 jours après que le président Donald Trump a annoncé que Barrett était son candidat pour occuper le siège de la Cour suprême laissé vacant à la suite du décès de la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre. Après avoir été l’un des principaux candidats sur la liste du président. des nominés potentiels, Trump a officiellement nommé Barrett le 26 septembre, faisant remarquer qu ‘”elle est une femme aux réalisations inégalées, à l’intelligence imposante, aux solides références et à une loyauté sans faille à la Constitution”. À l’époque, le président a déclaré à Barrett: “J’ai regardé et j’ai étudié et vous êtes très éminemment qualifié pour ce poste.”

La nomination a été immédiatement entourée de controverse en raison de la proximité de l’élection, les démocrates pensant que celui qui remportera l’élection devrait faire la nomination. Malgré ces objections, les républicains sont allés de l’avant, Barrett participant à des auditions de confirmation à la mi-octobre. Le 26 octobre, le Comité judiciaire du Sénat a voté pour faire avancer la nomination de Barrett au Sénat au complet.

On s’attend à ce que le vote de lundi soir soit en bas des lignes de parti, avec seulement le sénateur Susan Collins du Maine ayant confirmé qu’elle se joindra aux démocrates pour voter «non». Sa confirmation donnera aux conservateurs une majorité de 6-3 sur le terrain. Selon le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, si le Sénat approuve la nomination de Barrett, elle prête serment après le vote. Un responsable de la Maison Blanche familier avec la planification a déclaré à CBS News que la Maison Blanche prévoyait d’organiser un événement après le vote de lundi soir en l’honneur de Barrett.