Samedi matin, les fans de NASCAR ont eu leur première opportunité de voir la saison 2020 Cup Series d’une manière totalement différente. Le premier épisode d’une nouvelle série documentaire, NASCAR 2020: Under Pressure, est devenu disponible. Voici comment les fans de sport automobile peuvent se connecter et revivre la saison 2020.

Créé en partenariat entre l’organisme de sanction de la course et MotorTrend, NASCAR 2020: Under Pressure est disponible exclusivement sur MotorTrend On Demand. Le coût de MotorTrend OnDemand est de 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour un abonnement d’un an. Il existe également un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés. Payer pour le service offre une expérience sans publicité et un accès anticipé à des émissions populaires. L’application MotorTrend est disponible sur Apple TV, Roku Box, Google Chromecast, Xbox et Amazon Fire TV.

La série débute le 31 octobre avec le premier épisode, «Hit the Brakes». Cet épisode d’ouverture commence après le crash de Ryan Newman dans le Daytona 500 d’ouverture de la saison et fait suite à des voyages à Las Vegas et dans le sud de la Californie. L’épisode couvre également le report forcé du COVID-19 qui a mis fin à la saison.

La saison de sept épisodes se poursuivra avec un nouvel épisode lancé tous les samedis du 7 novembre au 12 décembre. Le deuxième épisode, “United We Stand”, se concentre sur le seul pilote noir de la Cup Series, Bubba Wallace, et la poussée vers interdire le drapeau confédéré. La série se poursuit avec un épisode présentant le retour de Newman sur le Daytona International Speedway, ainsi que la série des séries éliminatoires.

Selon NASCAR, la série documentaire mettra en vedette plusieurs des meilleurs pilotes de la Cup Series à travers des interviews. La liste comprend Austin Dillon, Matt DiBenedetto, Kurt Busch, Corey LaJoie, Ryan Newman, Tyler Reddick et Ricky Stenhouse Jr., entre autres. Les pilotes discuteront des hauts et des bas de la saison, ainsi que de l’arrêt forcé par le coronavirus.

«Ce fut une année vraiment remarquable pour NASCAR et cette nouvelle série documentaire de MotorTrend racontera l’histoire de cette saison à travers le prisme de nos dirigeants et pilotes qui l’ont rendue possible», a déclaré Tim Clark, vice-président senior et directeur numérique de NASCAR. “Pour nos fans, c’est un aperçu de la façon dont NASCAR a surmonté des défis importants pour créer l’une des saisons les plus mémorables de notre histoire.”

L’un des épisodes les plus intéressants participera à la fin de la série. L’épisode 6 se concentrera sur les trois dernières courses éliminatoires avant la fin du championnat. L’Autotrader EchoPark Automotive 500 et son important retard météorologique occuperont le devant de la scène et montreront comment les conducteurs ont passé leur temps.

L’application de streaming MotorTrend héberge plusieurs programmes pour les passionnés d’automobile. MotorTrend OnDemand a chaque épisode du Top Gear original qui mettait en vedette Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May. De plus, l’application de MotorTrend contient des épisodes de Chip Foose’s Overhaulin ‘, la série originale Roadkill et plusieurs autres émissions auto-centrées. Il existe même une énorme collection NASCAR avec des courses classiques et d’autres séries documentaires.