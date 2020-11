AEW organisera aujourd’hui son quatrième événement de télévision à la carte de l’année, appelé Full Gear. L’événement a une chance d’être l’un des meilleurs spectacles de lutte professionnelle à la carte de l’année en fonction de la carte. Les fans peuvent voir Full Gear via B / R Live pour 49,99 $. Pour les fans en dehors des États-Unis, FITE est l’endroit où vous pouvez accéder au spectacle. Full Gear commence à 20 h HE, et le pré-show Buy-In commence à 19 h HE, ce qui peut être vu sur B / R Live et la chaîne YouTube officielle d’AEW.

Il y a un match pour le pré-spectacle, Serena Deeb contre Allysin Kay pour le championnat du monde féminin NWA. Il y a huit matchs sur la carte principale, et l’événement principal est le champion du monde AEW Jon Moxley qui défend son titre contre Eddie Kingston dans un match «I Quit». Moxley est répertorié comme le lutteur professionnel n ° 1 au monde par Pro Wrestling Illustrated, tandis que Kingston est l’un des lutteurs indépendants les plus populaires au monde et s’est rendu à l’AEW en juillet lorsqu’il a poussé le champion AEW TNT Cody à la limite. Moxley et Kingston se sont déjà affrontés pour le titre en septembre, où Moxley a gagné par soumission.

Hikaru Shida, Championne du Monde Féminine AEW, défendra son titre contre Nyla Rose. Shida a battu Rose pour réclamer le titre en mai, mais Rose est sur une lancée depuis qu’elle a acquis les services de Vickie Guerrero. Les experts pensent que Rose remportera à nouveau le titre.

Dans l’un des matchs les plus intéressants de la soirée, le Champion TNT Cody affrontera Darby Allin avec le titre en jeu. Allin est l’une des meilleures jeunes stars de la lutte professionnelle, mais Cody est en feu depuis qu’il a battu Brodie Lee pour le titre en octobre. Un autre match notable est “Hangman” Adam Page contre Kenny Omega, et le vainqueur reçoit un futur match de championnat du monde AEW. Page et Omega sont d’anciens coéquipiers qui ont remporté les championnats par équipe de l’AEW en janvier.

En parlant des équipes d’étiquettes, FTR défendra le championnat AEW par équipe contre les Young Bucks. Et si les Young Bucks perdent, ils ne se battront plus jamais pour les titres. Quant au reste de la carte, Matt Hardy affrontera Sammy Guevara dans le match The Elite Deletion. De plus, Chris Jericho affrontera MJF et Orange Cassidy affrontera John Silver. Les deux seront des matchs en simple.