L’un des plus grands événements de l’année pour la WWE est arrivé. La Survivor Series aura lieu dimanche soir au WWE ThunderDome, et c’est l’un des “Big Four” des événements à la carte pour la société avec Royal Rumble, WrestleMania et SummerSlam. La série Survivor 2020 sera diffusée sur le réseau WWE à partir de 19 h HE. Le Kickoff Show sera également diffusé sur le réseau WWE à 18 h HE.

Le thème de cette année pour Survivor Series est “Best of the Best”, alors que les champions des marques Raw et SmackDown s’affronteront. Cependant, le spectacle mettra également en vedette le “Final Farewell” de The Undertaker, qui a annoncé sa retraite sur ses docuseries The Last Ride plus tôt cette année. Il est normal que The Undertaker fasse sa dernière apparition à Survivor Series, étant donné qu’il a fait ses débuts à la WWE lors du même spectacle en 1990. On ne sait pas ce que comprendra le “Final Farewell”, mais la WWE a rendu hommage à “The Deadman” tout le mois avec diverses émissions sur le réseau WWE.

Comme mentionné, la carte de la série Survivor mettra en vedette des champions affrontant des champions. Le plus grand match en tant que champion de la WWE Drew McIntyre face au champion universel Roman Reigns. McIntyre a remporté le titre lundi dernier à Raw en battant Randy Orton. Reigns est champion depuis août, lorsqu’il a battu Brawn Stroman et Bray Wyatt dans un match No Holds Barred Triple Threat à Payback.

La championne féminine de SmackDown, Sasha Banks, affrontera la championne féminine de Raw Asuka. Les deux se sont battus tout l’été et le match de ce soir mettra fin à une rivalité amère. Une autre note à propos de ce match est que Banks et Asuka sont deux des trois champions du Grand Chelem féminin de l’histoire de la WWE. (Cette désignation signifie que les deux ont remporté les championnats féminins de Raw, SmackDown, NXT et Tag Team.)

Le Champion Intercontinental Sami Zayn affrontera le Champion des Etats-Unis Bobby Lashley. Ce combat ressemble à un décalage sur le papier, par Zayn a utilisé son intelligence pour voler des victoires ces derniers temps. Un autre match champion contre champion présente The New Day (Raw Tag Team Champions) contre The Street Profits (SmackDown Tag Team Champions). Les deux équipes ont échangé des titres après le WWE Draft le mois dernier.

Et tout comme la série Survivor ces dernières années, il y aura le traditionnel match éliminatoire pour les hommes et les femmes. Chez les hommes, AJ Styles, Keith Lee, Braun Strowman, Riddle et Sheamus (Team Raw) affronteront Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins et Otis (Team SmackDown). Chez les femmes, Nia Jax, Shayna Baszler, Lacey Evans, Peyton Royce & Lana (Team Raw) affronteront Bianca Belair, Liv Morgan, Ruby Riott, Natalya et Bayley (Team SmackDown).