Pour la première fois depuis 2006, Mike Tyson entre dans le ring de boxe avec la victoire en tête. Il affrontera Roy Jones Jr. lors de la carte principale d’un match de boxe exhibition à Los Angeles, en Californie. Voici quand l’action a lieu et comment se connecter.

La nuit de combat de quatre heures organisée par Mario Lopez avec Tyson et Jones commence à 20 h HE, mais la carte principale commence à 21 h HE. Tyson et Jones se dirigeront vers le ring de boxe à 23 h HE, suivant un programme empilé de combats. Le match d’exposition très médiatisé est un événement à la carte et coûtera 49,99 $ aux téléspectateurs. FITE assurera une couverture exclusive de l’événement après l’acquisition des droits numériques.

Une maison pour les événements de sports de combat, FITE – et sa couverture du PPV Tyson vs Jones – est disponible sur plusieurs plateformes. Il existe une application téléchargeable pour Roku, Apple TV, Chromecast et Xbox. Les utilisateurs mobiles peuvent également télécharger FITE sur l’App Store iOS et le Google Play Store. Le PPV est également disponible directement sur TysonOnTriller.com.

Le match d’exhibition sera composé de huit tours, qui dureront deux minutes au lieu des trois traditionnels. Le World Boxing Council WBC marquera le combat, en utilisant trois juges pour déterminer un gagnant. Il n’y a pas de titres en jeu car le combat est uniquement une exposition, mais il y a une ceinture commémorative que le gagnant rapportera à la maison.

En plus de l’événement principal très attendu, le PPV propose plusieurs combats sur la sous-carte. Cette liste comprend Badou Jack contre Blake McKernan et Viddal Riley contre Rashad Coulter. La star de YouTube, Jake Paul, affrontera l’ancienne star de la NBA Nate Robinson lors d’un autre match d’exhibition qui ne fera que préparer le retour de Tyson. Pour ajouter davantage de divertissement au PPV, DaBaby, Lil Wayne, French Montana, Wiz Khalifa et YG monteront tous sur scène et organiseront les combats.

“Le combat Tyson contre Jones va être l’une de ces bagarres emblématiques dont les gens parleront pendant des décennies”, a déclaré Michael Weber, COO de FITE, dans un communiqué de presse. “Triller et FITE sont la paire parfaite pour offrir une expérience de fan sans faille et sans remplissage digne de ce moment.”

Tyson a fourni des divertissements aux fans à Thanksgiving tout en créant une anticipation pour le combat. Il a publié une vidéo sur YouTube qui montrait un gâteau en forme de tête de Jones. Iron Mike a ensuite appelé Jones une dinde avant de se mordre l’oreille, faisant référence à son infâme incident de morsure de 1997. Ses types se sont joints à l’amusement et ont également eu du gâteau.