CBS diffuse à nouveau Frosty the Snowman et la suite Frosty Returns samedi soir, à la suite d’une rediffusion du classique Rudolph The Red-Nosed Reindeer. Après que Rudolph mène le traîneau du Père Noël à 20 h HE, Frosty prend le relais à 21 h HE. Frosty Returns est diffusé immédiatement après à 21h30 HE. CBS diffuse souvent les émissions spéciales Frosty plusieurs fois par an, et elles ont déjà été diffusées fin novembre.

L’original Frosty the Snowman spécial a été créé en 1969 par Rankin / Bass Productions, le même studio derrière d’innombrables autres classiques des fêtes, comme Rudolph, Santa Claus is Comin ‘To Town et Jack Frost. Jackie Vernon est la voix de Frosty, avec Jimmy Durante comme narrateur. Il est basé sur les chansons classiques de Steve Nelson et Jack Rollins.

Rankin / Bass a produit d’autres émissions spéciales mettant en vedette Frosty, notamment Frosty’s Winter Wonderland (1976) et Rudolph and Frosty’s Christmas en juillet (1979). Cependant, aucun de ceux-ci n’est celui que CBS gère chaque année. Au lieu de cela, ils exécutent Frosty Returns, produit par CBS en 1992. Les caractéristiques spéciales John Goodman comme la voix de Frosty et Jonathan Winters comme narrateur. Lorne Michaels de Saturday Night Live était un producteur exécutif du projet, qui a été co-réalisé et coproduit par le légendaire animateur de Peanuts Bill Melendez. Frosty Returns est également remarquable pour présenter une jeune Elisabeth Moss comme la voix de Holly.

Si vous manquez Frosty The Snowman sur CBS, le spécial fait également partie de la programmation des fêtes de Freeform. Le réseau câblé appartenant à Disney diffusera l’émission spéciale à 15 h 25 HE le dimanche 20 décembre à 20 h 15 HE le jeudi 24 décembre et à 16 h 30 HE le vendredi 25 décembre. special est également disponible pour diffuser sur YouTube en haute définition.

CBS a d’autres programmes de vacances programmés la semaine prochaine. Le mardi 22 décembre, le réseau diffuse des émissions spéciales aux heures de grande écoute pour The Price Is Right et Let’s Make a Deal à 20 h HE et 21 h HE, respectivement. Deux émissions spéciales de musique country seront également diffusées le mercredi 23 décembre. A Holly Dolly Christmas de Dolly Parton sera de nouveau diffusée à 20 h HE. Garth Brooks et Trisha Yearwood’s Garth & Trisha Live! Un événement de concert des Fêtes sera diffusé à 21 h HE.