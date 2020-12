La WWE envisage de terminer 2020 en beauté avec son dernier événement à la carte de l’année. TLC: Tables, Ladders and Chairs a lieu ce soir et présente l’un des matchs les plus intenses du divertissement sportif, le match Tables, Ladders and Chairs. L’événement débutera à 19 h HE sur le réseau WWE. Une émission de lancement sera diffusée sur le réseau WWE à 18 h HE.

TLC sera un spectacle de championnat car cinq titres sont à gagner. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, défendra son titre contre AJ Styles dans un match TLC, et ce sera la première fois que les deux s’affronteront. Une chose à surveiller dans ce match est The Miz, car il pourrait encaisser son contrat Money in The Bank et essayer de voler le titre à celui qui remporte le match.

Roman Reigns défendra le championnat universel contre Kevin Owens dans un match TLC. Depuis que Reigns est revenu à la WWE en août, il est au top et ne cherche pas à descendre de si tôt. Reigns fait face à un Owens rajeuni qui pourrait tourner les talons une fois que cette querelle sera terminée, selon CBS Sports. Owens est un ancien champion universel et est à un titre par équipe de devenir un champion du Grand Chelem.

Sasha Banks, la championne féminine de SmackDown, affrontera Carmella dans un match pour le titre. Carmella est retournée à la WWE le mois dernier après une brève interruption et avait eu raison de Banks ces dernières semaines. Cependant, on pourrait dire que Banks est la superstar de la WWE de 2020 puisqu’elle a remporté le titre SmackDown Women’s, le titre Raw Women’s et le titre Women’s Tag Team avec Baley cette année. Elle s’est également fait un nom dans la série Disney + The Mandalorian.

Randy Orton sera en action alors qu’il affrontera “The Fiend” Bray Wyatt dans un match Firefly. Ce combat pourrait être le match de la nuit car les deux stars sont au sommet de leur forme. Orton était auparavant le Champion de la WWE avant de le perdre face à McIntyre. Wyatt était le Champion Universel l’été dernier avant de le perdre face à Reigns.

Les autres matches sur la carte incluent les champions par équipe féminine Nia Jax et Shayna Baszler face à Asukua et un partenaire inopiné dans un match pour le titre. Et les champions par équipe de Raw Tag The New Day défendront leurs titres contre The Hurt Business (Cedric Alexander et Shelton Benjamin).