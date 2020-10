La dernière étape de la saison de baseball 2020 est ici. Après avoir disputé une saison régulière de 60 matchs et un calendrier des séries éliminatoires élargi, la Série mondiale 2020 est arrivée et présente les deux meilleures équipes de baseball – les Dodgers de Los Angeles et les Rays de Tampa Bay. Le premier match des World Series sera diffusé sur Fox avec le premier pitch à 20 h HE.

Les Rays ont terminé la saison régulière avec un record de 40-20. C’est la deuxième fois que l’équipe atteint la Série mondiale avec la première apparition en 2008. Les Rays ont perdu les Phillies de Philadelphie 4-1. Le lanceur des Rays, Tyler Glasnow, remportera le monticule dans le premier match et affrontera l’as des Dodgers Clayton Kershaw, triple vainqueur de Cy Young et MVP de la NL en 2014.

“C’est incroyable”, a déclaré Glasnow sur le site officiel des Rays. “[Kershaw] est quelqu’un que j’ai grandi en regardant le pitch. C’est un moment spécial pour moi, c’est sûr. Mais je vais le traiter comme n’importe quel autre début avec juste des trucs traditionnels de planification de jeu. “Les Rays ont réussi à tenir les Astros de Houston dans l’ALCS. De nombreux fans de baseball étaient heureux de voir les Rays battre les Astros en raison de leur scandale de triche à partir de la saison 2017.

Les Dodgers ont terminé la saison régulière avec un meilleur record de la Major League 43-17. Ils participent à leur troisième série mondiale en quatre ans, mais n’ont pas remporté de titre depuis 1988. La franchise a remporté six championnats de la série mondiale – un à Brooklyn et cinq à Los Angeles. Les Dodgers ont également remporté un total de 24 Pennants NL. Cependant, les Dodgers ont failli voir leur saison se terminer de manière choquante. Après avoir perdu 3-1 dans le NLCS contre les Braves d’Atlanta, les Dodgers se sont ralliés pour remporter la série. Cory Seager a été nommé MVP NLCS après avoir réussi cinq circuits en sept matchs.

“De toute évidence, ce n’était pas seulement moi”, a déclaré Seager après le septième match du NLCS. «C’était un effort d’équipe complet ici. Un à 28 est sorti et a absolument parcouru cette série. C’était même un jeu 7 vraiment amusant là-bas. C’était un test tous les soirs. Nous étions prêts, et nous sommes prêts pour la prochaine étape aussi. »La Série mondiale se jouera au Globe Life Field à Arlington, au Texas, devant un nombre limité de fans.