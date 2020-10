Les Conners font leur retour de la saison 3 ce soir, lorsque les fans de la famille emblématique de la sitcom les verront naviguer dans des problèmes du monde réel tels que la pandémie de coronavirus et l’élection présidentielle. Les Conners reviennent pour une toute nouvelle saison le mercredi 21 octobre à 21 h HE sur ABC, que les fans peuvent regarder en direct ou sur leur application ABC.

Dans une brève bande-annonce de la saison publiée par ABC plus tôt ce mois-ci, on peut voir les Conners essayer de rester en sécurité au milieu de la pandémie, Darlene et Becky se rendant au travail dans l’ancienne usine de Wellman Plastics, portant un masque facial et un écran facial dans un essayer de se protéger du COVID -19. Plus tard dans la bande-annonce, on peut voir Mark vérifier la température de Dan avant d’entrer dans la maison pour vérifier la fièvre avant de le laisser entrer. Les producteurs exécutifs de l’émission Bruce Helford, Bruce Rasmussen et Dave Caplan ont déclaré que la pandémie, ainsi qu’un épisode à propos des prochaines élections du 3 novembre, serait «tissé» dans la saison.

“Nous allons absolument nous en occuper”, a déclaré Helford à TVLine en mai. “Nous sommes une émission qui reflète la réalité, donc nous sommes obligés [to address it]. Je pense que quelqu’un dans la famille prendrait les emplois dont personne d’autre ne veut, [like] travaillant dans les épiceries. Ils prendraient des emplois qui les mettraient en danger parce qu’ils ont besoin d’argent, comme la plupart des cols bleus américains. “

Le 30 septembre, Helford a déclaré à Deadline que seuls quatre épisodes avaient été filmés en raison de l’arrêt de la production causé par la pandémie. Il a ajouté que si “il y a beaucoup d’émissions qui ne refléteront pas ce qui se passe réellement”, lui et d’autres travaillant sur The Conners “ont estimé que c’était une obligation pour nos téléspectateurs et de rester pertinents et de leur montrer comment c’est pour une famille qui sait comment traverser des moments difficiles mais qui a une courbe comme jamais auparavant. “

"Les personnages ont été construits pour le désastre", a ajouté Helford. "Nous suivons leur vie et leurs épreuves à travers tout ce qui se passe depuis les années 1980." Garder les acteurs et l'équipe en sécurité sur le plateau a été un tout nouveau jeu de balle, qui comprend des «protocoles rigides», tels que des zones EPI désignées et des contrôles de température forcés, mais n'inclut pas de masques ou de distanciation sociale pour les acteurs, car ils décrivent un famille qui serait en quarantaine ensemble. "Nous restons très proches de ce que tout le monde fait", a-t-il assuré. The Conners revient le mercredi 21 octobre à 21 h HE sur ABC.