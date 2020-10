Les CMT Music Awards 2020 devraient être diffusés le mercredi 21 octobre et il existe de nombreuses façons de vous connecter à l’événement annuel voté par les fans, qui honore les vidéoclips country. L’émission sera diffusée à la télévision à 20 h HE sur CMT avec une diffusion simultanée sur six réseaux sur MTV, MTV2, Logo, Paramount Network, Pop et TV Land, et se poursuivra jusqu’à 22 h 20 HE.

Les récompenses seront également diffusées en direct sur CMT.com ainsi que sur les sites Web des autres réseaux partenaires et sur les applications MTV et Paramount Network. Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez diffuser CMT en ligne avec un essai gratuit sur Hulu + Live TV ou regarder avec un essai gratuit de 7 jours sur Fubo TV.

Le spectacle de cette année sera animé par Kane Brown, Ashley McBryde et Sarah Hyland, qui organisent tous les prix pour la première fois.

“Les CMT Music Awards ont toujours été de réunir les fans et leurs artistes préférés pour célébrer”, a déclaré Brown, qui célèbre également son anniversaire mercredi. «J’ai tellement de bons souvenirs de l’émission – de regarder en tant que fan à la maison à accepter ma première récompense de l’industrie sur la scène CMT. Je suis ravi de rejoindre cette année en tant qu’animateur pour la première fois et j’ai hâte de tout le monde pour voir les incroyables performances qui sont prévues cette année. “

Brown, McBryde, Dan + Shay, Little Big Town, Luke Bryan, Maren Morris, Gabby Barrett, Jimmie Allen et Noah Cyrus, Kelsea Ballerini et Halsey, Luke Combs et Brooks & Dunn, Morgan Wallen, Sam Hunt et Shania Twain se produiront tous pendant le spectacle. Caylee Hammack, Hardy, Ingrid Andress, Mickey Guyton, Riley Green et Travis Denning se produiront sur la scène Ram Trucks Side à différents moments de la nuit.

Les présentateurs de cette année sont Brandi Carlile, Demi Lovato, Diplo, Idina Menzel, Jessica Chastain, Katy Perry, Kelly Clarkson, Rob Thomas, Tanya Tucker et Taylor Swift.

Un prix a déjà été confirmé, CMT honorant Jennifer Nettles avec le tout premier «CMT Equal Play Award». Le prix célèbre le travail de Nettles dans le soutien et la défense des artistes féminines de la musique country.

“En tant que fière partie du bel héritage des femmes dans la musique country, je suis honorée d’être la première récipiendaire du” CMT Equal Play Award “”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «J’ai hâte de célébrer les contributions des femmes, et de toutes les communautés marginalisées, dans le format de la musique country, et je suis motivé à encourager les non-artistes, les cadres et les investisseurs de l’industrie à faire de même. Il reste encore beaucoup à faire. être fait.”

Le reste des récompenses, y compris la nouvelle catégorie de vidéo de quarantaine de l’année 2020, est entièrement votée par les fans. Les finalistes pour le plus grand honneur de la soirée, Vidéo de l’année, incluent Carrie Underwood, Keith Urban, Kelsea Ballerini, Luke Combs, Miranda Lambert et Tanya Tucker.