Les Dodgers de Los Angeles se rapprochent d’un titre mondial. Vendredi, Justin Turner et Austin Barnes ont frappé des circuits tandis que Walker Buehler en a retiré 10 pour donner aux Dodgers la victoire 6-2 sur les Rays de Tampa Bay dans le troisième match de la Série mondiale. Le match 4 se jouera ce soir sur Fox avec le premier pitch fixé à 20 h 08 HE.

Les Dodgers ont maintenant une avance de 2-1 sur les Rays dans la Série mondiale grâce à une performance historique de Buehler. Selon MLB.com, Buehler est le plus jeune lanceur avec une performance de 10 retraits au bâton dans la Série mondiale depuis Josh Beckett en 2003. Il a maintenant 17 retraits au bâton en deux départs en Série mondiale, et ses coéquipiers ont été très impressionnés par son sang-froid.

“La commande de balle rapide était incroyable”, a déclaré Turner. “Et juste la façon dont il lance et attaque et à quel point il est agressif, allant droit sur les gars. Il mélangera le cutter ou le curseur ou mélangera la balle courbe aux gauchers, mais il lance avec sa balle rapide et il est agressif avec elle. C’est ce que c’est. Vous savez qu’il va le lancer et il dit: “Frappez-le si vous le pouvez.” Il a eu beaucoup de balançoires et de ratés ce soir. ” Le manager des Rays, Kevin Cash, a fait basculer son chapeau à Buehler, affirmant que sa balle rapide était sur le point.

“Vous pouvez voir la balle rapide surgir à travers la zone”, a déclaré Cash. “Il a fait tourner quelques balles cassantes. Mais à part quelques balles cassantes ici ou là, c’était vraiment une approche” c’est ici, frappez-le “. Vous comprenez et appréciez totalement pourquoi il est si talentueux et destiné probablement à beaucoup de succès.”

Les Rays espéraient obtenir une solide sortie de la part du lanceur Charlie Morton, deux fois All-Star qui a aidé les Astros à remporter la Série mondiale en 2017. Cependant, les Dodgers l’ont rencontré tôt, ce qui a conduit les Rays à suivre 5-0. par la quatrième manche.

“Je ne suis jamais entré dans un groove”, a déclaré Morton après le match. “Je ne me suis jamais vraiment senti à l’aise là-bas, et même dans un match éliminatoire, je suis capable d’y arriver si je n’y arrive pas tôt. Je ne l’ai jamais fait. Il suffit de combiner cela avec qui [the Dodgers] sont avec la chauve-souris, et ça a fait une nuit difficile. “