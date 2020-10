C’est le dernier dimanche d’octobre, ce qui signifie que la WWE divertira les fans avec un pay-per-view au ThunderDome. Hell in a Cell est l’un des événements WWE les plus intenses de l’année car il y a au moins deux matchs de Hell in a Cell qui sont physiquement exigeants. Le pay-per-view sera diffusé sur le réseau WWE à 19 h HE. L’émission de lancement de Hell in a Cell sera diffusée à 18 h HE sur le réseau WWE.

Dimanche matin, il y a cinq matchs sur la carte, et le plus attendu est la championne féminine de WWE SmackDown Bayley qui défend son titre contre Sasha Banks dans un match Hell in a Cell. C’est un match qui se construit depuis des mois alors que les anciens meilleurs amis dirigeaient la division féminine cet été. À un moment donné, Bayley et Banks ont détenu tous les titres féminins de la WWE, mais lorsqu’ils ont perdu le championnat féminin par équipe de la WWE contre Nia Jax et Shayna Baszler, fin août, Bayley s’est retourné contre Banks peu de temps après, ce qui a conduit au match de ce soir.

“Je ne signe pas ce contrat”, a déclaré Bayley à Walandi Tsanti via Wrestling Inc. en parlant de la signature du contrat pour combattre Banks. “Peut-être que je ne veux pas aller à SmackDown. Je suis très occupé avec mes interviews car en tant que champion, je dois remplir mes fonctions. Je ne pense même pas que Sasha pourrait gérer tout cela, alors nous verrons . Si je devais signer ce contrat, Vince McMahon devra me payer le double de ce que je suis payé en ce moment. “

Bayley a signé le contrat vendredi soir à SmackDown vendredi dernier, le match est donc officiel. Un autre match officiel est le Champion de la WWE Drew McIntyre face à Randy Orton dans un Hell in a Cell Match pour le titre. C’est la troisième fois en autant de mois que les deux se sont affrontés et McIntyre a remporté les deux matches. Roman Reigns affronte Jey Uso pour le championnat universel dans un match “I Quit” Hell in Cell. Reigns, le champion universel, a battu Uso au Clash of Champions le mois dernier, et le perdant de ce match quitte la WWE.

Le reste de la carte présente Otis vs The Miz, et le gagnant obtient le contrat Money in the Bank, qui donne au concurrent une chance de participer à la WWE ou au championnat universel en un an. Jeff Hardy sera en action, affrontant Elias dans un match en simple. Elias revient sur le ring après avoir été hors de combat depuis mai.