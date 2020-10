Les Dodgers de Los Angeles cherchaient à prendre le contrôle total des World Series. Cependant, les Rays de Tampa Bay ont pu remporter le quatrième match samedi soir dans l’une des finitions les plus folles de l’histoire des World Series. La série est maintenant à égalité 2-2, ce qui fait du cinquième match un concours vital pour les Dodgers et les Rays. Le jeu sera diffusé ce soir à 20 h 08 HE sur Fox.

Les Rays ont pu remporter une victoire 8-7 sur les Dodgers samedi soir après avoir profité d’une erreur coûteuse. Avec deux retraits et deux prises à gauche dans la neuvième manche, le voltigeur des Rays Brett Phillips a frappé un simple au champ central pour conduire dans la course égalitaire. Le défenseur central des Dodgers Chris Taylor a lancé le ballon, ce qui a conduit le voltigeur des Rays Randy Arozarena à courir du premier à la maison. Mais alors qu’Arozarena rentrait chez lui, il a trébuché vers la troisième place et allait être à 9 mètres. Cependant, le receveur des Dodgers Will Smith a laissé tomber le ballon et le ricochet a permis à Arozarena de marquer.

“Au moment où le ballon a quitté la batte de Phillips, nous savions que nous avions un match nul, puis tout ce qui s’est passé après, Randy n’est pas habitué à courir comme ça”, a déclaré le manager des Rays Kevin Cash après le match, comme l’a rapporté ESPN. “Normalement, il a l’habitude de juste trotter. Donc ça l’a un peu gêné de se faire trébucher là-haut entre la troisième et la maison. Mais Phillips, mec, donne beaucoup de crédit à ce gars. Je ne sais pas quand la dernière fois qu’il est arrivé un at-bat était. Assez impressionnant ce qu’il vient de faire contre l’un des meilleurs joueurs du match. “

Le match 4 était une affaire de va-et-vient alors que les Dodgers prenaient une avance de 2-0. Les Rays ont pu se battre pour mener 5-4 en sixième manche. Les Dodgers ont repris les devants en septième manche lorsque Joc Pederson a conduit en deux points. Mais Kevin Kiermaier des Rays a réussi un circuit en fin de septième pour égaliser le match à six. En haut de la huitième, Cory Seager a conduit dans une course sur un simple à deux retraits pour donner aux Dodgers l’avance 7-6.

“C’était un match vraiment passionnant”, a déclaré Arozarena tel que rapporté par MLB.com. “C’était incroyable. C’était un de ces matchs où les deux équipes allaient et venaient et les deux équipes se battaient. Nous nous battons tous les deux pour tenter de gagner la Série mondiale, et personne n’a abandonné.”