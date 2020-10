This Is Us La saison 5 débute mardi soir et nous avons tous les détails sur la façon de la regarder, à quelle heure elle est diffusée et sur la chaîne à écouter. Le drame familial à succès débute sa cinquième saison à 21 h HE avec un épisode spécial de deux heures, uniquement sur NBC. Pour ceux qui ne regardent pas la télévision traditionnelle, des services de streaming tels que Hulu et Sling proposent des forfaits de télévision en direct qui permettraient aux fans de regarder l’émission lorsqu’elle est diffusée.

This Is Us était l’une des rares émissions à ne pas avoir été trop affectée par la pandémie de COVID-19, car la saison 4 avait été complètement filmée avant la propagation du virus. La finale de la saison a été diffusée en mars, comme prévu. La série a repris la production lors de la saison 5 en septembre, et le créateur de la série Dan Fogelman a déclaré au Hollywood Reporter qu’il était “ très enthousiasmé par le soulèvement – en particulier avec la situation actuelle du monde – et j’appellerais cela presque une renaissance la saison prochaine. ” Il a poursuivi en disant qu’il y a “beaucoup de nouveaux débuts” qui se produiront dans la saison 5 et, comme les fans s’y attendent, “quelque chose de grand” aura lieu lors de la première.

Fogelman a parlé plus tard à Entertainment Weekly que This is Us continuerait de traiter les nombreuses choses qui se passent dans le monde réel, sans s’écarter des points de l’intrigue plus importants déjà mis en mouvement. “Nous avons un plan soigneusement conçu pour les six saisons de l’émission de télévision que des centaines de personnes ont maintenant consacrées pendant plus de quatre ans de leur vie”, a-t-il expliqué. “Et nous allons exécuter ce plan, peu importe ce qui se passe dans le monde.”

“Ce qui se passe dans le monde peut changer les détails de la façon dont les choses se passent, mais les grands mouvements continuent de se produire – et peuvent en fait intensifier et améliorer l’émission de télévision, puis peut-être certains de nos plans initiaux, car c’est notre travail”, a ajouté Fogelman. “Voici les nouvelles règles qui nous ont été données. Comment pouvons-nous continuer à essayer de nous surpasser et à rendre les choses encore meilleures qu’elles ne l’étaient?”

Quant à la façon dont la série gère le tournage, la star de la série Sterling K. Brown a précédemment déclaré au Dr Oz que les producteurs et l’équipe de production avaient mis en place des procédures pour assurer la sécurité de tout le monde. Il a expliqué qu’ils gardent le casting “aussi séparés que possible tout au long de la journée, de sorte que lorsque vous nous voyez devant la caméra, c’est vraiment le seul moment où nous entrons en contact les uns avec les autres.” Il a ajouté: “Le reste du temps, nous sommes dans nos propres petites bulles essayant d’être aussi sûrs que possible.”