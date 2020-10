La WWE prendra le contrôle de la télévision dimanche soir alors que la marque NXT organisera son dernier événement, NXT TakeOver 31. Cela aura lieu quelques semaines avant le prochain événement à la carte de la WWE Hell in a Cell et moins d’une semaine avant le projet de la WWE. Et tout comme les événements NXT précédents, TakeOver 31 devrait fournir beaucoup d’action rapide dans un court laps de temps. L’événement pourra être diffusé sur le réseau WWE à 19 h HE.

Il n’y a que cinq matchs sur la carte, ce qui est assez normal pour un événement NXT. Le meilleur match de la soirée est Finn Balor, le champion NXT, qui défend son titre contre Kyle O’Reilly. Balor a remporté le titre le mois dernier contre Adam Cole et n’est que la troisième personne de l’histoire de NXT à détenir le titre plusieurs fois.

Un autre match que les fans attendent avec impatience est le champion nord-américain de la NXT, Damian Priest, face à Johnny Gargano pour le titre. Priest est devenu champion de NXT TakeOver XXX en août lors d’un match en échelle. Gargano et quatre autres lutteurs ont pris part au match et cherche à être champion d’Amérique du Nord pour la deuxième fois de sa carrière.

La championne féminine NXT Io Shirai défendra son titre contre Candice LeRae. Shari est championne depuis juin lorsqu’elle a battu Charlotte Flair et Rhea Ripley dans un match à triple menace. Elle pourrait perdre le titre face à une LeRae très agressive qui cherche son premier titre à la WWE. Un autre match de championnat se déroulant à NXT TakeOver 31 est le Champion Cruiserweight Santos Escobar face à Isaiah “Swerve” Scott. La seule défaite d’Escobar dans NXT est contre Scott, il est donc possible que les fans puissent voir un nouveau champion Cruiserweight dimanche.

Le dernier match sur la carte est The Velveteen Dream vs Kushida. Velveteen Dream est revenu sur NXT en août après ne pas avoir été vu à la télévision pendant deux mois et a été dans une querelle avec Kushida depuis. Quelques jours avant NXT TakeOver 31, Triple H a déclaré aux médias que l’événement allait «changer la donne» pour l’entreprise.

“Il y a beaucoup de fois où vous les assemblez et que vous cherchez quelque chose qui sera incroyablement spectaculaire”, a déclaré Triple H comme rapporté par Wrestling Inc. “Je pense que la majorité des fans de NXT et des fans hardcore qui sont très très dans le produit sur le ring comprenez à quel point ce sera bon. Pour ceux qui ne le font pas, si vous êtes un fan plus occasionnel, ce sera un, je pense, dont vous vous souviendrez longtemps.