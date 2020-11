C’est la saison des films de fête – et Charlie Brown revient officiellement à la suite des réactions négatives en octobre dernier, qui ont vu la tradition saisonnière bien-aimée retirée de la liste annuelle de la télévision. Alors que Thanksgiving semble immensément différent pour des millions d’Américains cette année, une tradition reste la même avec Charlie Brown de retour sur le petit écran dimanche soir grâce à Apple TV + jumelé avec PBS pour la première fois dans une présentation aux heures de grande écoute sans publicité à 7 heures. : 30 h HE dimanche soir sur PBS et PBS Kids.

Un Thanksgiving Charlie Brown est un aliment de base festif bien-aimé, le coup d’envoi de la saison des vacances avec le gang Peanuts se rassemblant dans une tradition dont les fans ne peuvent pas se lasser. Dans le court métrage, Peppermint Patty invite tout le monde chez Charlie Brown pour Thanksgiving, même si le personnage emblématique va voir sa grand-mère. Naturellement, Snoopy décide de cuisiner sa propre version d’un repas de Thanksgiving avec l’aide de ses amis. L’événement d’une nuit sera diffusé le dimanche 22 novembre à 19 h 30 HE, vérifiez vos listes locales. Il est également disponible pour diffuser à votre convenance sur Apple TV + en HD, qui le diffusera également sans publicité.

Préparez le pop-corn et le pain grillé! Rejoignez le gang Peanuts ce soir pour #ACharlieBrownThanksgiving! Nous sommes très reconnaissants de faire équipe avec @appletv et de partager cet événement spécial d’une nuit, diffusé ce soir à 7: 30/6: 30c sur PBS et @pbskids. (Vérifiez les listes locales.) Pic.twitter.com/rVip73w3YP – PBS (@PBS) 22 novembre 2020

Pour ceux qui cherchent à le regarder le jour de Thanksgiving, le film est disponible en streaming depuis le 18 novembre sur Apple TV +, avec une diffusion gratuite disponible du 25 novembre au 27 novembre. En plus de la diffusion spéciale de Thanksgiving ce soir, PBS sera également air Un Noël de Charlie Brown le mois prochain. Cette émission spéciale, prévue pour décorer les salles, sera disponible le 4 décembre sur Apple TV +, avec une diffusion gratuite du 11 décembre au 13 décembre. PBS a révélé sur son compte Twitter plus tôt dimanche qu’il était “reconnaissant” de s’associer avec Apple TV + pour la tradition annuelle.

Cette année était la première fois en plus de 30 ans que la tradition Charlie Brown n’était pas diffusée à la télévision, bouleversant les fans et les téléspectateurs de l’émission spéciale annuelle et déclenchant une pétition Change.org. En commençant par It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown ayant été ignoré sur ABC le dernier Halloween, il a été révélé le mois dernier que le gang Peanuts appartiendrait désormais exclusivement à Apple TV + au lieu de faire ses apparitions sur un réseau national.

La pétition de Change.org comparait trop bien la décision à celle de l’emblématique Charlie Brown lui-même avec une déclaration du pétitionnaire, Michael Nebbia: “À notre grand étonnement et consternation, la nuit dernière, il a été annoncé qu’Apple nous avait enlevé le ballon et a affirmé les spéciaux pour leur plate-forme Apple TV, nous laissant les fans dévoués qui ont grandi avec Charlie Brown et le gang Peanuts dans le noir, incapables de regarder », a-t-il écrit. «Le temps de dire ‘Good Grief’ est révolu. Notre combat continuera quoi qu’il arrive car ces offres spéciales sont emblématiques et aucune cupidité d’entreprise ne nous arrêtera!»