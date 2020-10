Les Jeux CrossFit 2020 sont arrivés et les 10 derniers athlètes sont à l’intérieur de la «bulle» en Californie. Ils participeront à une série d’événements vendredi, samedi et dimanche tout en se battant pour le titre de Fittest on Earth. Voici quand l’action commence et comment se connecter chaque jour.

Le premier bloc de diffusion commence le vendredi matin à 11 h HE et dure jusqu’à 12 h 30 HE. Il y aura un total de quatre blocs de couverture vendredi, trois samedi et trois dimanche. CrossFit assurera la couverture des événements sur Pluto TV, games.crossfit.com et sur les chaînes Facebook, Twitch et YouTube de la société. CBS diffusera également un bloc spécial de deux heures samedi de 13 h à 13 h HE.

Heures de couverture du vendredi (HE)

11h-12h30 sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

14h30 – 16h sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

17 h 00-17 h 10 sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

19h – 20h30 sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

Heures de couverture du samedi (HE)

13 h 00 – 15 h 00 sur le réseau CBS et les options de streaming

16h20 – 17h10 sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

19h – 19h40 sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

Heures de couverture du dimanche (HE)

13h – 13h50 sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

15h00 – 15h30 sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

18h00 – 19h00 sur games.crossfit.com, Pluto TV, Facebook, YouTube, Twitch

Alors que les Jeux sont sur le point de commencer, il n’y a qu’une quantité assez limitée d’informations disponibles sur ce que les athlètes devront affronter au cours des trois jours en Californie. Le directeur des Jeux, Dave Castro, a entièrement révélé certains des événements – dont un avec des sprints à vélo et des ascensions de corde sans jambes – et a fourni des taquineries sur les autres. Par exemple, il a informé les athlètes qu’il y aurait un trail mais n’a pas montré le parcours ni détaillé la longueur. Il a également montré que la prétendante au podium Brooke Wells plongeait dans une piscine comme preuve supplémentaire qu’il y aura une épreuve de natation.

Alors que les athlètes se dirigent vers le ranch Aromas pour la compétition de trois jours, ils ne resteront pas à l’endroit emblématique. Castro a récemment révélé qu’ils passeraient la majorité de leur temps au Morgan Hill Soccer Complex situé à côté de l’hôtel des athlètes. Rogue Fitness a construit une série de structures utilisées pour l’enregistrement des athlètes, les tests COVID-19 et plusieurs autres fins. Le complexe de football comprend également une piscine et un grand espace où les athlètes s’installeront pour un événement d’haltérophilie intense.

Le CrossFit Total est un événement classique qui teste la force des athlètes de trois manières différentes. L’événement consiste en un back squat, une pression et un soulevé de terre avec un maximum d’effort, que les athlètes doivent traditionnellement trouver dans un laps de temps déterminé. Castro avait auparavant soumis les athlètes à ce test lors des premiers Jeux de 2007, puis à nouveau en 2018. La triple championne Tia-Clair Toomey a remporté la victoire avec un total de 875 (330 livres back squat, 130 livres press, 415- pound deadlift), en bordure de Wells.

Le quadruple champion Mat Fraser est en tête de la liste des athlètes masculins alors qu’il s’efforce de marquer l’histoire avec une cinquième médaille d’or. Les vétérans de Noah Ohlsen (deuxième place en 2019) et Samuel Kwant (quadruple athlète des Jeux) le rejoindront. Jeffrey Adler (une apparition aux Jeux) et la recrue de l’année Justin Medeiros compléteront le top cinq alors qu’ils cherchent à atteindre le podium pour la toute première fois.

Le côté féminin de la compétition, en revanche, comprend plusieurs vétérans des Jeux. Toomey est la favorite en route vers la compétition alors qu’elle cherche à ajouter un quatrième titre, mais la double championne Katrin Tanja Davidsdottir poussera pour une autre médaille d’or. Brooke Wells et Kari Pearce n’ont pas atteint le podium lors de leurs précédents voyages aux Jeux, mais les deux fourniront une compétition sérieuse. Enfin, Haley Adams reviendra aux Jeux pour la deuxième fois après avoir terminé sixième au classement général en tant que recrue en 2019.